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В Толмачево построят павильон прибытия для пассажиров Евразийского экономического союза

  • 02/02/2023, 17:00
павильон прибытия для пассажиров в Толмачево
Работы по строительству должны быть завершены до 30 июля.

Аэропорт Толмачево ищет подрядчика для выполнения работ по возведению здания «Павильон прибытия пассажиров ЕАЭС (Евразийского экономического союза, в союз входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Кыргыстан. — Ред.)». Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Строительство павильона осуществляется в рамках реализации проекта «Реконструкция воздушного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Толмачево (Новосибирск)».

Согласно документации, объект строительства размещается в непосредственной близости, слева от существующего терминала Б. С северной стороны участок проектирования граничит с аэродромными покрытиями (аванперрон перед терминалами А и Б); с южной — с существующим переходом между терминалом А и терминалом Б; с западной — с существующим аванперроном; с восточной — с существующим Терминалом Б. При этом, перед началом основных работ необходимо провести работы по демонтажу существующих покрытий, сооружений попадающих в пятно застройки.

Разрешение на строительство павильона выдано в декабре 2022 года. Согласно документу, объект представляет собой каркасное одноэтажное здание прямоугольной формы с навесом площадью 314 кв. метров. Фасады здания павильона решены плоскостями из сэндвич-панелей, с применением витражного остекления. Наружные двери — распашные витражные (остекленные). Для всех элементов фасада применено единое цветовое решение. Проект павильона разработало ООО «Спектрум-Холдинг». Компания является также проектировщиком для нового терминала аэропорта «Толмачево», открытие которого запланировано на 9 февраля текущего года.

Подрядчик обязан приступить к работам с даты подписания договора и завершить их до 30 июля 2023 года. В том числе, работы по устройству фундаментов должны быть завершены к 30 мая 2023 года, а работы по устройству теплового контура — к 30 июня 2023 года. Начальная цена контракта составляет 54,7 млн рублей.

— Участниками закупки могут быть только субъекты малого или среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», говорится в конкурсной документации.

Заявки на участие в тендере принимаются до 15 февраля.

Напомним, в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) основан в 2015 году.

 

Ранее редакция сообщала о перспективах появления в Новосибирске аэроэкспресса до Толмачево. 

Фото pixabay — AhmadArdity

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : павильон прибытия для пассажиров Аэропорт Толмачево


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