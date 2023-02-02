Для создания суперкомпьютера институты СО РАН призывают объединиться

— На сегодняшний день пока нет ни утвержденной проектно-сметной документации СКЦ «Лаврентьев», ни экспертизы, подтверждающей его стоимость. Пока идет выработка механизма принципов реализации проекта, — пояснил на брифинге министр науки и инноваций Новосибирской области Вадим Васильев.
— Сейчас основным требованием и условием участия федерального финансирования в проекте является привлечение к его реализации рыночных партнеров. Даже если институт говорит: вот, у меня есть земля, есть основания для создания нового корпуса — федеральные ведомства интересуются: а есть ли индустриальный партнер, какое оборудование он готов поставить в институт для решения своих задач. Такое изменение подхода к финансированию перезагружает отношения институтов и индустриальных партнеров. Нечасто бывает, когда бизнес настолько зависит от ученого, что готов ему поставлять необходимое оборудование, — констатирует Вадим Васильев.
Именно поэтому Миннауки области сейчас прорабатывает вопрос объединения финансирования от разных институтов, которые ранее планировали на своей базе создавать небольшие вычислительные центры, в глобальный проект. В ценах начала 2022 года стоимость СКЦ «Лаврентьев» составляла около 5 млрд рублей.
— Это непростая задача: уговорить институты оторвать от себя кусочек и вложить его в общую копилку, но это даст нам возможность сформировать определенный объем финансирования СКЦ «Лаврентьев» и потом претендовать на федеральные деньги, — пояснил Васильев. — Губернатор заинтересовался этим предложением, поэтому сейчас мы готовим документы и в ближайшее время вынесем проект на обсуждение на федеральный уровень.
При этом Вадим Васильев отметил, что изменение финансирования проектов привело к тому, что СКЦ «Лаврентьев» не удастся разместить во второй очереди Технопарка.
— Минобр РФ готово финансировать объект, если СКЦ разместится в учреждении, которое находится в федеральной собственности. В частности, обсуждается вариант его размещение в НГУ. При этом сам университет профинансировать создание суперкомпьютера тоже не в состоянии. Так что придется собирать с миру по нитке и заявляться на дофинансирование из федерального источника.
Напомним, идею развития в регионах распределенной двухуровневой сети суперкомпьютерных центров в 2020 году поддержал https://infopro54.ru/news/prezident-rossii-podderzhal-ideyu-razvitiya-seti-superkompyuternyx-centrov/ президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с общественностью по вопросам науки и образования. Один из них предполагалось создать в Новосибирске. Проект главного сибирского суперкомпьютера, СНЦ ВВОД, был разработан в рамках программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0». Инициаторы проекта — НГУ, Институт вычислительных технологий, Институт вычислительной математики и математической геофизики, Институт систем информатики им. А.П. Ершова. Проект предполагает строительство и оснащение центра высокопроизводительных вычислений и анализа больших данных мирового уровня. Он в десятки раз увеличит суммарную производительность вычислительных систем академических учреждений СО РАН. Он должен стать не просто местом для размещения суперкомпьютера, но и центром компетенций, способствующим решению самых сложных вычислительных задач, сообщала пресс-служба СО РАН. СНЦ ВВОД обеспечит работу ЦКП СКИФ, генетического и математического центра мирового уровня, поможет создать модели цифрового керна, вывести на новый уровень исследования в области искусственного интеллекта и происхождения Вселенной.
Ранее редакция сообщала, что Sitronics примет участие в создании суперкомпьютера в Новосибирске.
Фото pixabay — Placidplace
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