Для создания суперкомпьютера институты СО РАН призывают объединиться

— На сегодняшний день пока нет ни утвержденной проектно-сметной документации СКЦ «Лаврентьев», ни экспертизы, подтверждающей его стоимость. Пока идет выработка механизма принципов реализации проекта, — пояснил на брифинге министр науки и инноваций Новосибирской области Вадим Васильев.

— Сейчас основным требованием и условием участия федерального финансирования в проекте является привлечение к его реализации рыночных партнеров. Даже если институт говорит: вот, у меня есть земля, есть основания для создания нового корпуса — федеральные ведомства интересуются: а есть ли индустриальный партнер, какое оборудование он готов поставить в институт для решения своих задач. Такое изменение подхода к финансированию перезагружает отношения институтов и индустриальных партнеров. Нечасто бывает, когда бизнес настолько зависит от ученого, что готов ему поставлять необходимое оборудование, — констатирует Вадим Васильев.

Он напомнил, что первоначально СКЦ планировалось реализовывать частично за счет собственных средств региона, а частично за счет привлечения федерального финансирования. Но сейчас часть бюджетов заморожена, часть перенаправляется на другие цели.

Именно поэтому Миннауки области сейчас прорабатывает вопрос объединения финансирования от разных институтов, которые ранее планировали на своей базе создавать небольшие вычислительные центры, в глобальный проект. В ценах начала 2022 года стоимость СКЦ «Лаврентьев» составляла около 5 млрд рублей.

— Это непростая задача: уговорить институты оторвать от себя кусочек и вложить его в общую копилку, но это даст нам возможность сформировать определенный объем финансирования СКЦ «Лаврентьев» и потом претендовать на федеральные деньги, — пояснил Васильев. — Губернатор заинтересовался этим предложением, поэтому сейчас мы готовим документы и в ближайшее время вынесем проект на обсуждение на федеральный уровень.

При этом Вадим Васильев отметил, что изменение финансирования проектов привело к тому, что СКЦ «Лаврентьев» не удастся разместить во второй очереди Технопарка.

— Минобр РФ готово финансировать объект, если СКЦ разместится в учреждении, которое находится в федеральной собственности. В частности, обсуждается вариант его размещение в НГУ. При этом сам университет профинансировать создание суперкомпьютера тоже не в состоянии. Так что придется собирать с миру по нитке и заявляться на дофинансирование из федерального источника.

Напомним, идею развития в регионах распределенной двухуровневой сети суперкомпьютерных центров в 2020 году поддержал https://infopro54.ru/news/prezident-rossii-podderzhal-ideyu-razvitiya-seti-superkompyuternyx-centrov/ президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с общественностью по вопросам науки и образования. Один из них предполагалось создать в Новосибирске. Проект главного сибирского суперкомпьютера, СНЦ ВВОД, был разработан в рамках программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0». Инициаторы проекта — НГУ, Институт вычислительных технологий, Институт вычислительной математики и математической геофизики, Институт систем информатики им. А.П. Ершова. Проект предполагает строительство и оснащение центра высокопроизводительных вычислений и анализа больших данных мирового уровня. Он в десятки раз увеличит суммарную производительность вычислительных систем академических учреждений СО РАН. Он должен стать не просто местом для размещения суперкомпьютера, но и центром компетенций, способствующим решению самых сложных вычислительных задач, сообщала пресс-служба СО РАН. СНЦ ВВОД обеспечит работу ЦКП СКИФ, генетического и математического центра мирового уровня, поможет создать модели цифрового керна, вывести на новый уровень исследования в области искусственного интеллекта и происхождения Вселенной.

Ранее редакция сообщала, что Sitronics примет участие в создании суперкомпьютера в Новосибирске.