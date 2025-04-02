ЦБ России может повысить ключевую ставку

Банк России не исключает, что может потребоваться дополнительное повышение ключевой ставки при недостаточном снижении инфляции.

— Мы не исключаем, что может потребоваться дополнительное повышение ставки если не на следующем заседании, то в дальнейшем, если замедление инфляции будет происходить не теми темпами, которые предполагает наш прогноз в 7-8% на этот год и 4% — на следующий. Но в целом, требуемая жестокость денежно-кредитной политики, вероятно, достигнута, — цитирует ТАСС Алексея Заботкина, зампред регулятора.

Напомним, что доцент кафедры экономической теории Новосибирского государственного университета экономики и управления Геннадий Ляскин ранее говорил о крайне низкой вероятности снижения ставки.

Он отметил, что основная причина возможного снижения ключевой ставки — замедление инфляции. Этот процесс, который называется дезинфляцией, должен привести к снижению инфляционных ожиданий бизнеса. Кроме того, должны появиться признаки растущего оптимизма в отношении стабилизации роста цен.

— 2025 год обещает быть насыщенным на судьбоносные события, способные в одночасье сменить векторы экономической политики, поэтому конец года — это за горизонтом уверенного планирования, — отметил аналитик.

Ранее редакция сообщала о том, что ключевая ставка осталась на уровне 21%. Банк России рассмотрел вопрос о повышении ключевой ставки.