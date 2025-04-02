МИД России предложил увеличить срок действия электронных виз для иностранцев

Министерство иностранных дел Российской Федерации предлагает увеличить срок действия электронных въездных виз для иностранных граждан с 60 до 120 дней. В настоящее время электронную визу могут оформить граждане 64 стран. Это изменение было озвучено в пояснительной записке к законопроекту о внесении соответствующих поправок в законодательство.

— Проект… предусматривает увеличение срока действия единой электронной визы с 60 до 120 суток, а также разрешенного срока пребывания по ней иностранного гражданина в РФ с 16 до 30 суток при сохранении кратности данной визы,— указано в записке.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила этот законопроект, как сообщает РБК со ссылкой на источник. По мнению авторов документа, он будет способствовать увеличению числа иностранных туристов, бизнесменов, а также граждан, посещающих страну с гуманитарными и гостевыми целями.

— Вместе с этим сохранится должный уровень миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности России, — отмечается в документе.

Напомним, ещё в декабре прошлого года стало известно, что МИД планирует увеличить срок пребывания иностранных граждан по электронной визе в два раза. Об этом сообщал директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. Он также рассказал, что больше всего электронных виз в 2024 году Россия выдала гражданам Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Индии и Эстонии.

С августа 2023 года в России действует единая электронная виза. Чтобы её получить, не нужно предоставлять бронь в отеле, приглашение в страну или другие документы, подтверждающие цель поездки.

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