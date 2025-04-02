На муниципальный контракт переведут маршруты в отдаленные районы Новосибирска

На сегодняшний день на всех маршрутах в Новосибирской области на муниципальной и районной сети работают 2870 единиц техники. С учетом новых приобретений за последние три года, ее износ составляет 65%. К 2030 году по нормативу область должна довести показатель износа до 85%. Об этом сообщил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин. По его словам, для этого в регионе необходимо закупить еще около 1000 единиц различной техники.

— К 2026 году непосредственно в Новосибирске планируется увеличить долю маршрутов, которые выполняются автобусами средней и большой вместимости по регулируемому тарифу, а также отказываться от маршруток. Эта работа идет и с 2020 года количество маршрутов перевозчиков, работающих по нерегулируемому тарифу, у нас сократилось с 75 до 39. Темпы чуть ниже, чем хотелось бы, так как эта работа зависит от наличия средств в бюджете для перехода на муниципальные контракты, — добавил начальник управления организации пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаил Никулин.

По оценке Евгения Тюрина, в целом по области для перевода всего транспорта на муниципальные контракты необходимо около 10 млрд рублей ежегодно и эта цифра будет постоянно расти. Эти суммы нужно закладывать в региональный и муниципальный бюджеты.

Как сообщил Никулин, прежде всего на муниципальный контракт сегодня переводятся маршруты, на которых не выгодно работать перевозчикам, так как пассажиропоток там присутствует только в часы пиковой нагрузки.

— Мы определили направления внутри города и на периферии, которые нужно переводить на новые условия работы с заказчиком. Это касается 12 автобусных маршрутов и жилых массивов. С 1 апреля на муниципальный контракт переведены маршруты №16 в Затон и №53 – Пашино. Перевозчикам будет оплачиваться каждый выполненный рейс, вне зависимости от количества перевезенных пассажиров. При этом с них будут взиматься штрафы за невыполнение работы, превышение сроков ожидания транспорта на остановках и т.д. Надеемся увидеть более высокое качество работы, — подчеркнул чиновник.

К сложным, с точки зрения организации работы общественного транспорта, он также отнес бурно развивающиеся жилмассивы на периферии: Плющихнский, Южно- Чемской, Родники, Снегири, Чистая слобода и Радуга Сибири.

— Однако, в данных локациях проблема не только в количестве маршрутов и подвижного состава, но и в развитии транспортной инфраструктуры. Например, в жилмассивах Плющихинский, Родники, Снегири суммарная провозная способность транспорта соответствует пассажиропотоку, но пропускная способность улично-дорожной сети исчерпана, поэтому люди стоят в пробках, — констатировал Михаил Никулин.

Напомним, в 2022 году уже отмечалось, что на проведение транспортной реформы Новосибирску необходимы 10 млрд рублей. Всего на муниципальный контракт планировалось перевести около 100 маршрутов. При этом бюджет должен был возмещать перевозчикам затраты, связанные с муниципальными контрактами на общественный транспорт.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2026 году количество маршруток на улицах Новосибирска сократится до минимума.