Около 70% новосибирцев готовы уехать на работу за границу

Опрос, проведенный экспертами консалтинговой компании «Яков и Партнёры» и крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, был направлен на выяснение готовности соискателей из Новосибирской области к работе за границей. По результатам опроса стало известно, что 69% новосибирцев готовы работать за границей, при этом 9% из них активно ищут такую возможность. Еще 26% готовы к переезду, но пока не проявляют активности для поиска вариантов, а 34% будут готовы к переезду только в случае крайней необходимости. С другой стороны, 31% опрошенных не рассматривают переезд в другую страну. 24% из них не готовы к переезду в ближайшем будущем, а 7% никогда не рассматривают возможность работы за границей.

Сотрудники из сфер ИТ, искусства и развлечений, а также розничной торговли наиболее активно ищут возможность для переезда. Работники из сферы медицины и фармацевтики, а также науки и образования проявляют меньше всего интереса к переезду за границу.

Причины, побуждающие соискателей задуматься о переезде за границу, включают:

Лучшие предложения по заработной плате (50%).

Привлекательные предложения по работе (47%).

Возможность получить опыт работы и расширить свой кругозор (36%).

Более высокое качество жизни (34%).

33% респондентов считают, что возможности для развития карьеры являются самым привлекательным аспектом работы за границей. 31% озабочены политической неопределенностью в своей родной стране, в то время как 29% интересуются возможностью пожить в другой культуре.

Среди тех, кто не работает за границей в данный момент, Германия и Канада являются наиболее привлекательными странами для трудоустройства среди респондентов (42% каждая). США также пользуются высоким спросом — 36%. Наименее популярным местом для релокации среди соискателей является Кыргызстан (1%), а также Таджикистан и Азербайджан (по 4%).

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том есть ли конкуренция за рабочие места между новосибирцами и мигрантами.