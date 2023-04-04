Предприниматели предлагают раскрутить бренд «Новосибирь»

— Недавно у нашего региона появилось красивое, достойное название — «Новосибирь». Нам кажется правильным использовать его для всего лучшего, что есть в регионе. В частности, мы бы хотели предложить организовать ярмарку, причем участие в ней должно быть интересно и производителю, и покупателю, то есть ярмарка должна быть расположена в хорошем месте с естественным трафиком, — пояснила на встрече представителей реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» с губернатором исполнительный директор Новосибирского областного отделения Наталия Кошелева.

При этом очень важным бизнес считает критерии отбора участников:

в выставке должны принимать участие только производители Новосибирской области;

решение о выборе участников принимается комиссионно;

никакой продукции с AliExpress или из других регионов.

Первую ярмарку «Новосибирь» представители «ОПОРЫ РОССИИ» предложили провести 26 мая, то есть приурочить ее к всероссийскому Дню предпринимателей, и далее сделать это мероприятие регулярным.

— Есть магазины в крупных ТЦ, где площадки ранее занимали компании, сбежавшие из страны. Они стоят с потушенным светом и не принимают арендаторов. Возможно, при поддержке правительства области можно было бы открыть на этих площадках продажу продукции местных компаний: одежды, аксессуаров и т.д. под брендом «Новосибирь». Такая практика уже показала свою эффективность в других регионах — говорит Кошелева.

Что касается легкой промышленности, то здесь представители бизнес-сообщества вновь вернулись к идее, которую лоббируют с весны 2022 года, когда с российского рынка начали уходить иностранные бренды.

Председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов напомнил, что в реготделении есть люди, которые готовы развивать этот проект, уже подготовлено решение по его реализации, но за год его так и не удалось запустить.

Кроме того, участники новосибирского рынка наружной рекламы также готовы на льготных условиях продвигать информацию о местных производителях. В качестве примера Кошелева привела ролики «Мы работаем», которые транслировались во всех соцсетях и публичных пространствах весной 2022 года. Также предприниматели отметили эффективность региональной вкладки на популярных маркетплейсах, где отражена продукция локальных производителей. Пока такой проект в России реализовало только правительство Москвы.

— Мы очень рады за производителей Москвы: это здорово, когда тебя продвигают. Мы понимаем, что у нас разные возможности, но давайте не будем ставить наших производителей в неконкурентное положение. Мы находимся за Уралом, и наши логистические расходы и так более высокие, — пояснила Наталия Кошелева. — Кроме того, в некоторых регионах в центрах «Мой бизнес» есть поддержка в виде софинансирования расходов на рекламу и логистику при работе с маркетплейсами.

Выбрать компании, которые будут участвовать в ярмарках, рекламных кампаниях, предприниматели предложили коллегиально — с участием Минпромторга, центра «Мой бизнес», «ОПОРЫ РОССИИ». Губернатор Андрей Травников поручил представителям правительства проработать предложения бизнес-сообщества.

Напомним, бренд «Новосибирь-85» был разработан в 2022 году для празднования юбилея области. Он символизирует, что «наш регион — это новая, современная Сибирь».

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