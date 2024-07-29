Мигрант-мажор на Лексусе расплющил мопед с детьми под Новосибирском

Страшная авария с участием мопеда и тонированного вкруг Лексуса произошла в городе Тогучине Новосибирской области. На дорогах региона практически ежедневно регистрируются ДТП с детьми, но в этой истории есть очень много странностей.

Мажор и шашлычник

Дорогая иномарка, со слов очевидцев, на большой скорости неслась по дороге, играя наперегонки с другим автомобилем. За рулем, по словам очевидцев, известный в городе мигрант, который называет себя Эдиком. На повороте у магазина Лексус вылетает на встречную полосу таранит небольшой мопед, которым управлял 15-летний подросток, а за его спиной сидел такой же юный пассажир. От удара капот автомобиля припечатался и словно прилип к мопеду, а дети разлетелись в стороны, один из них сразу потерял сознание, а второй кричал от боли.

― От удара мы упали. И тут из машины выбежал дядька и начал нас громко материть. Подбежал к моему другу, потом ко мне и так орал, что мне казалось, что он нас начнет прямо сейчас пинать ногами и добивать нас, ― вспоминает пассажир мотоцикла Иван*.

Всю эту картину наблюдали случайные прохожие. Они же и заметили, что виновник аварии пытается завести автомобиль и покинуть место ДТП. Ему тут же преградили дорогу. Один из мужчин не удержался от эмоций и ударил по лицу мигранта. Люди вызвали на место скорую и полицию. Владелец авто тем временем пытался давить своим авторитетом. Местные знают, что он сын владельца кафе-шашлычной в центре города, но многие подозревают, что недешевая машина ― это доход от какой-то другой деятельности, связанной с тесной дружбой с цыганами.

― Пока неотложка ехала, вокруг уже собрался народ. На защиту Эдика прибежала толпа цыган и еще какие-то азиатские соотечественники. Было около сотни человек. Там все кричали, ругались, родственники детей приехали. Некоторые наши мужики пытались набить морду Эдику, который внешне выглядел совсем неадекватно, у него были совсем стеклянные глаза. Брат Эдика схватил биту и ударил по ногам отца пострадавшего мальчика, кричал, что сейчас достанет пистолет и всех перестреляет. Началась полная неразбериха, ― рассказали Infopro54 тогучинцы.

Тем временем пострадавших мальчишек увезли в больницу. Больше всего досталось водителю мопеда. У него многочисленные травмы и крайне тяжелое состояние, он уже перенес несколько операций. Врачи приняли решение эвакуировать мальчика на вертолете санавиации в Новосибирск. У второго ребенка тоже зафиксированы многочисленные травмы.

― У него загипсована нога, порваны связки и сухожилия, разодрана вся спина, а еще множественные ушибы, сотрясение, ― рассказала мама пострадавшего подростка.

Кто за рулем?

Происшествие оформлял наряд ДПС. Официально оно было зарегистрировано так: «Предварительно установлено, что 21.07.25 в 21:10 в городе Тогучине, водитель — девушка 1999 года рождения управляя автомобилем «Лексус» совершила выезд на полосу предназначенную для встречного движения, где произошло ДТП с мопедом «Рейсер» под управлением водителя — 2009 года рождения. В результате ДТП пострадали водитель мопеда и его пассажир — 2008 года рождения. По факту ДТП проводится административное расследование».

И тут началось самое интересное. Женщиной, которая якобы находилась за рулем чужой машины, оказалась любовница Эдика.

Но главное, что свидетели утверждают, будто на момент аварии ее даже не было в автомобиле.

― Люди видели, что она по звонку своего друга приехала туда на своей машине, припарковала ее у соседнего магазина, перешла спокойно дорогу и пока все там ругались и дрались, села за руль. Она и потом вела себя очень странно, держалась стороной. Когда приехали гаишники, она взяла всю вину на себя. Нас возмущает, что мы просили инспекторов сделать освидетельствование хозяину машины на предмет опьянения, но никто его никуда не возил, ― рассказала Infopro54 Валентина, мама пострадавшего подростка.

На одном из видео с места ЧП можно легко заметить, как женщина аккуратно пробирается на водительское сидение иномарки. Только после этого ее замечают и просят покинуть машину.

А еще из всех местных телеграм-каналов внезапно стало пропадать видео с этой аварии. Очевидцы рассказали журналистам, что даже на месте представители диаспоры выхватывали у людей телефоны из рук и требовали удалить снятые кадры.

Сейчас весь город обсуждает скандальную ситуацию.

― Ходят слухи, что Эдик пару лет назад уже был виновным в тяжком ДТП, поэтому побоялся, что его лишат прав или вообще посадят. Мы слышали, что эта Альбина уже пожалела о своем поступке, ― говорят тогучинцы.

Но больше всего сибиряков возмущает тот факт, что после такой серьезной аварии Эдик продолжает на огромной скорости ездить на своем Лексусе и до сих пор не извинился и не предложил помощь пострадавшим семьям.

Данный факт не остался без внимания Следственного комитета по Новосибирской области. Руководитель Управления срочно создал следственно-оперативную группу и назначил проверку.

― Следственное управление по Новосибирской области незамедлительно подключились к информации. По поручению руководителя следственного управления на место происшествия осуществлен выезд следователей СК России в город Тогучин. Проводится опрос жителей, осуществляется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, ― прокомментировали в СК.

*Имя ребенка изменено.