Мэрия Новосибирска продала свою долю в бывшем городском автовокзале

Мэрия Новосибирска продала свою долю в 27% в бывшем главном автовокзале Новосибирска. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

— Заключен договор купли-продажи с физическим лицом, являющимся одним из правообладателей, в рамках статьи 250 ГК РФ, то есть с учетом преимущественного права дольщиков на приобретение продаваемой доли, — пояснили в пресс-службе мэрии.

Имя нового собственника в муниципалитете назвать отказались. Помимо него зданием, которое является незавершенным строительством объектом, владеют еще 29 собственников. Площадь здания составляет более 2 тыс. кв. м, износ — 15%.

Напомним, решение о приватизации доли в автовокзале мэрия Новосибирска приняла в октябре 2023 года. Как пояснял председатель комиссии по муниципальной собственности Совета депутатов Новосибирска Сергей Бондаренко, решение о приватизации принято из-за большого количества собственников недостроя, а также сложными взаимоотношениями между ними.

Здание, о котором идёт речь на протяжении длительного времени является, что называется головной болью для городских властей. В разное время за его реконструкцию принимались разные компании, но довести дело до ума никому так и не удалось. Но к тому моменту в здании зарегистрированы десятки собственников и арендаторов, при этом доля муниципалитета — не самая большая. Для выкупа здания полностью в собственность средств муниципалитета было недостаточно. Автовокзал перестал работать в 2020 году. Новый открылся в Дзержинском районе в конце 2019.

Ранее редакция сообщала о том, что в старом автовокзале планируется разместить офисы. Также в здании планировалось разместить креативный кластер и арт-пространства.