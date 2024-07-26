«Должен ответить за свои слова»: дело мигранта-мясника поступило в суд Новосибирска

Судебный департамент Новосибирской области сообщил, что в Калининский районный суд поступило дело таджика Далержона Ачилова, который обвиняется в дискредитации Вооруженных Сил РФ и хулиганстве.

У первой статьи достаточно тяжкая часть, подразумевающая реальное лишение свободы для фигуранта.

― Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. По версии органов предварительного расследования, в период с февраля 2022 по 19 марта в двух торговых центрах г. Новосибирска Ачилов публично сообщал заведомо ложную информацию о целях, методах и ходе специальной военной операции проводимой на территории Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях и о действиях Президента РФ, выражался грубой нецензурной бранью, оскорбляя русских женщин, ― прокомментировали в Департаменте.

Следствие выяснило, что гражданин Республики Таджикистан прибыл в Россиию в 2012 году. Через 10 лет он получил вид на жительство, а в феврале 2024 года подал заявление на получение гражданства РФ. Члены его семьи, жена и дети, проживали в Новосибирске нелегально.

Напомним, что весной этого года в редакцию Infopro54 обратилась продавец с рынка, где Далержон работал мясником. Женщина сквозь слезы пожаловалась на мигранта и его агрессивное поведение.

― У нас рубщик Олег ушел на СВО. С этого дня Далержон стал открыто желать ему смерти. Мы делали замечания, жаловались владельцу торговой точки, но было бесполезно. Потом на СВО отправился мой сын и слышать проклятья Ачилова мне стало особенно невыносимо. Я написала заявление в полицию. Никакой реакции не последовало. Мне пришлось уйти с работы, чтобы больше не видеть этого рубщика и не рвать себе душу, ― рассказала продавец Оксана.

После публикации на нашем сайте поднялся большой общественный резонанс. Хозяйка бизнеса поспешила избавиться от мясника. Следственный комитет возбудил уголовное дело и мигранта поместили под арест. Расследование поставил на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

― Мы надеемся, что на примере этого иностранца многим другим будет дан хороший урок. Ачилов должен ответить за свои слова. Более того, боец, которого так упорно проклинал таджик, героически погиб в зоне СВО. Пусть его смерть не будет напрасной, ― прокомментировали бывшие коллеги мигранта-мясника.

Совсем недавно в торговом центре, где работал мясник произошел пожар. Предварительной причиной, со слов арендаторов, стало замыкание электропроводки в одном из холодильников.

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