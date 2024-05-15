Мигрант пытался подкупить полицейского за тысячу рублей в Новосибирске

В новосибирском аэропорту «Толмачево» гость из ближнего зарубежья попался на мелкой взятке сотруднику полиции. Тысячей рублей иностранец хотел откупиться за нарушение миграционного режима, который правоохранители выявили при проверке документов.

Выяснилось, что мужчина своевременно не покинул территорию России и несколько месяцев находился в стране без соответствующего разрешения.

— Не пишите протокол, ничего не надо, — попросил задержанный, протягивая инспектору «гонорар» .

На вопрос сотрудницы полиции, знает ли он об уголовной ответственности за дачу взятки, мужчина не ответил, а лишь продолжил стоять на своем.

Диалог с несговорчивым полицейским закончился для мигранта административной статьей и уголовным делом о покушении на дачу взятки.

— Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на один год, — пояснили в пресс-службе транспортной полиции Сибири.

Ранее редакция сообщала о том, что в первые дни мая в Новосибирске семерых мигрантов, не вставших на воинский учет, со стройки прямиком отправили в военкоматы города.