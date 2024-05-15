В Новосибирске предпринимателей приглашают на цикл мероприятий «Городские дни предпринимательства»

Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска совместно с бизнес-сообществами города Новосибирска проводит цикл мероприятий «Городские дни предпринимательства», приуроченный ко Дню российского предпринимательства.
Какая цель мероприятий?
Презентация существующих форматов и возможностей поддержки малого и среднего бизнеса, поиск решения проблем новосибирских предпринимателей, а также формирование позитивного имиджа предпринимательской деятельности.
Будут проведены встречи разного формата и тематик:
20.05.2024 Семинар на тему:
«Рынок труда в современных реалиях. Тренды, тенденции, прогнозы»
20.05.2024 Бизнес-игра
«Денежный поток»
21.05.2024 Семинар на тему:
«Франшиза как способ инвестирования. Плюсы и минусы»
21.05.2024 Экскурсия для молодежи
«Открытый бизнес-инкубатор» по территории бизнес-инкубатора «Ленинский» с посещением производства действующих резидентов
22.05.2024 Семинар-дискуссия
«Как зарабатывать на инвестициях? Инвестиции сегодня»
22.05.2024 Семинар на тему:
«Выстраивание эффективных отношений с инвестором / партнёром»
23.05.2024 Семинар на тему:
«Цифровая трансформация бизнеса: секреты успеха»
24.05.24 Подведение итогов.
Заседание Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в городе Новосибирске.
Награждение победителей конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города Новосибирска»
16+
Фото: freepik.com / Автор: pch.vector
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru