Водителя Mercedes, насмерть сбившего женщину, разыскивают в Новосибирске

В Новосибирске полицейские разыскивают водителя черного Mercedes, насмерть сбившего женщину в ночь на 31 июля. ДТП произошло возле дома № 177/24 на улице Большевистской.

По данным ГАИ, женщина-пешеход попала под колеса иномарки на проезжей части.

— В результате ДТП женщина получила травмы несовместимые с жизнью, от которых скончалась. Личность погибшей не установлена, на вид ей около 30-и лет. Устанавливаются обстоятельства и личность водителя, — рассказали в городском ведомстве.

В Госавтоинспекции отмечают, что автомобиль Mercedes черного цвета, тонированный, без государственных регистрационных номеров. На переднем бампере имеются повреждения.

— Всем, кто располагает любыми сведениями просьба сообщить по телефонам в полицию: 232-23-51 232-23-22 232-23-21. Конфиденциальность гарантируется, — обратились правоохранители к новосибирцам.

Ранее редакция сообщала о том, что полицейские разыскивают водителя электросамоката и его пассажира, сбивших женщину с ребенком на пешеходном переходе в октябрьском районе Новосибирска. Лихачи скрылись с места происшествия, но успели попасть в объектив видеорегистратора проезжающей мимо машины.