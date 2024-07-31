Водителя Mercedes, насмерть сбившего женщину, разыскивают в Новосибирске

В Новосибирске полицейские разыскивают водителя черного Mercedes, насмерть сбившего женщину в ночь на 31 июля. ДТП произошло возле дома № 177/24 на улице Большевистской.
По данным ГАИ, женщина-пешеход попала под колеса иномарки на проезжей части.
— В результате ДТП женщина получила травмы несовместимые с жизнью, от которых скончалась. Личность погибшей не установлена, на вид ей около 30-и лет. Устанавливаются обстоятельства и личность водителя, — рассказали в городском ведомстве.
В Госавтоинспекции отмечают, что автомобиль Mercedes черного цвета, тонированный, без государственных регистрационных номеров. На переднем бампере имеются повреждения.
— Всем, кто располагает любыми сведениями просьба сообщить по телефонам в полицию: 232-23-51 232-23-22 232-23-21. Конфиденциальность гарантируется, — обратились правоохранители к новосибирцам.
Ранее редакция сообщала о том, что полицейские разыскивают водителя электросамоката и его пассажира, сбивших женщину с ребенком на пешеходном переходе в октябрьском районе Новосибирска. Лихачи скрылись с места происшествия, но успели попасть в объектив видеорегистратора проезжающей мимо машины.
Источник фото: пресс-служба ГАИ по НСО
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