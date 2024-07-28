Спасатели обнаружили детей без присмотра взрослых на надувной лодке в Новосибирске

При патрулировании Новосибирского водохранилища спасатели МАСС обнаружили надувную лодку, в которой находились дети без присмотра взрослых.
— Спасателями МАСС отряда «Приморский» были замечены дети 8-ми лет на надувной лодке, более того, они были без спасательных жилетов! — сообщили в МАСС.
Детей доставили на берег и передали родителям. Со всеми была проведена профилактическая беседа.
Специалисты напомнили, что пользоваться лодкой детям до 16 лет без сопровождения взрослых категорически запрещено. Кроме того, все находящиеся в лодке на воде люди должны быть в спасательных жилетах.
Ранее редакция рассказывала, что рыбак с собакой чудом выжил, перевернувшись на лодке в Новосибирске. Очевидец спас сначала животное, а потом вернулся за человеком.
Источник фото: freepik.com, автор- freepik
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