Мигрантка развешала постиранные вещи на забор школы в Новосибирске

Жители Хилокского микрорайона Новосибирска обсуждают очередную нелепую выходку от гостей из Средней Азии. Поводом для критики стал поступок иностранки-домохозяйки. Женщина развешала постиранные вещи на забор местной школы. Однако суровый сибирский ветер разбросал белье по школьному двору.

— Для общего понимания, мигрантка живет в двухуровневой квартире, где как минимум 4 огромных лоджии и минимум 100 кв жилой площади, но места развесить свое шмотье, почему то не нашлось, — возмущается автор поста в группе в ВКонтакте «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!».

Чудной поступок иностранки прокомментировали и другие подписчики.

— Зачем она стирала, если на грязный забор повесила. А так, конечно, жуть, как у себя дома, и кроме них никого нет вокруг.

— А что забор не помыла? За 30 лет живя в России нечему не научились элементарному.

— У нас в центре на первом этаже такая обосновалась и ее 7 детей. Впервые у нас на асфальте перед подъездом валяются огрызки и кожура банана. Один раз сделала замечание. Убрали. Сегодня снова. Собрала всю помойку и положила под дверь.