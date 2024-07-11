Мигрантка развешала постиранные вещи на забор школы в Новосибирске

Жители Хилокского микрорайона Новосибирска обсуждают очередную нелепую выходку от гостей из Средней Азии. Поводом для критики стал поступок иностранки-домохозяйки. Женщина развешала постиранные вещи на забор местной школы. Однако суровый сибирский ветер разбросал белье по школьному двору.
— Для общего понимания, мигрантка живет в двухуровневой квартире, где как минимум 4 огромных лоджии и минимум 100 кв жилой площади, но места развесить свое шмотье, почему то не нашлось, — возмущается автор поста в группе в ВКонтакте «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!».
Чудной поступок иностранки прокомментировали и другие подписчики.
— Зачем она стирала, если на грязный забор повесила. А так, конечно, жуть, как у себя дома, и кроме них никого нет вокруг.
— А что забор не помыла? За 30 лет живя в России нечему не научились элементарному.
— У нас в центре на первом этаже такая обосновалась и ее 7 детей. Впервые у нас на асфальте перед подъездом валяются огрызки и кожура банана. Один раз сделала замечание. Убрали. Сегодня снова. Собрала всю помойку и положила под дверь.
Ранее редакция сообщала о том, что жители улицы Хилокской в Новосибирске «застукали» мигранта, выбрасывавшего из своей машины горы разного мусора: пластиковые бутылки, ящики, коробки, протухшие овощи и прочий хлам. Свалку иностранец создал вблизи жилых домов.
Источник фото и видео: группа «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» в ВКонтакте.
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