Фабрике «Фаворит» в суде предъявили иск на 11 млн рублей

В Арбитражном суде Республики Татарстан рассматривается иск ООО «Данеко» к новосибирской компании ООО «Фабрика Фаворит». Иск был подан в марте 2024 года. Первоначально представитель истца просил взыскать с ответчика долг в размере 24,3 млн рублей и пени 1,2 млн, потом сумма иска была снижена: основной долг — до 11,2 млн рублей, пени — до 370,5 тысячи рублей. Представитель истца также просил продолжить начисление пени по день фактического исполнения обязательств. В мае истец в качестве обеспечительной меры просил наложить арест на денежные средства, находящиеся на счетах компании в кредитных организациях, в том числе в виде будущих поступлений в пределах цены иска. Суд отказал.

Стоит отметить, что ценные бумаги «Фабрики Фаворит» обращаются на бирже, поэтому ООО «ЮЛКМ», представитель владельцев облигаций по выпуску ценных бумаг компании, на днях сделал официальный запрос эмитенту с просьбой разъяснить ситуацию. «ЮЛКМ» поинтересовался, может ли эмитент своевременно исполнить обязательства по купонным выплатам и предстоящему частичному досрочному гашению номинальной стоимости облигационного выпуска. Погашение 25% номинальной стоимости бумаг (12,5 млн рублей) приходится на 12 июля. Ранее компания уже погасила по данному выпуску 50% номинальной стоимости облигаций в рамках двух платежей, уточнили в пресс-службе финансового консультанта эмитента ООО «Юнисервис-Капитал».

— Существо спора — взыскание задолженности по договору поставки сырья. Судебное производство является спором, возникающим в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности эмитента. «Фабрикой Фаворит» было заявлено встречное исковое заявление на сумму 672 000 рублей в связи с неисполнением обязательств поставщиком, оспаривается сумма процентов. От исполнения обязательств по договору, в отношении которого возникла спорная ситуация, «Фабрика ФАВОРИТ» не отказывается, задолженность будет погашена, но в связи со злоупотреблением права со стороны контрагента спор дошел до суда, — прокомментировали в ответ на запрос «ЮЛКМ» на фабрике (опубликован на сайте раскрытия информации). — Судебный процесс не влияет на исполнение «Фабрикой Фаворит» иных денежных обязательств, в том числе не влияет на обязательства по выплате купонного дохода и частичного досрочного гашения номинальной стоимости облигаций.

Эмитент заверил представителя владельцев облигаций в том, что «прилагает все необходимые усилия для исполнения обязательств, в связи с чем не видит оснований для сомнений в выплате купонного дохода».

ООО «Фабрика Фаворит» основано в 2004 году, производитель сыров и масложировой продукции. По итогам работы в первом квартале компания получила выручку 221,4 млн рублей (+18,6%). При этом чистая прибыль эмитента снизилась на 2,3% — до 3,4 млн рублей. Собственник компании — Борис Дегтярев.

Ранее редакция сообщала о том, что перед выплатой купона оказались заблокированы счета у еще одной новосибирской компании, но в итоге эмитенту удалось избежать техдефолта и рассчитаться с держателями облигаций.