Мэрия прокомментировала проект создания пешеходной улицы Ленина в Новосибирске

Вице-мэр – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Ксения Антонова прокомментировала итоги заседания комиссий Общественного экспертного совета, на котором обсуждалось создание пешеходной зоны на улице Ленина.
— Члены Общественного совета предложили интересные варианты проекта пешеходной улицы в нашем городе. Проект пешеходной улицы нужен для Новосибирска. Временное перекрытие ул. Ленина от площади до ул. Урицкого уже вводилось для проведения общегородских мероприятий. Такой опыт был, и он положительно воспринимался новосибирцами. Считаю, что проект нуждается в более детальной проработке, так как постоянное перекрытие движения на улице Ленина не стоит принимать без учета мнения людей. Кардинальные решения в данном случае не должны приводить к конфликтам среди жителей, — отметила она.
Ксения Антонова подчеркнула, что вопрос о запрете движения на улице Ленина нельзя рассматривать без проведения комплексного благоустройства самой улицы.
— Простой запрет на проезд машин — не делает улицу притягательным местом для встреч, прогулок и общения. Общественный совет это понимает, и предлагает одновременно с изменением движения решать вопросы с благоустройством улицы Ленина, парковкой на площади Ленина, организацией работы общественного транспорта, приведением в порядок остановок, — говорит вице-мэр.
По ее словам, комплексное благоустройство потребует существенных финансовых вложений. На сегодняшний день таких средств в бюджете города нет. Ксения Антонова напомнила, что создание транзитно-рекреационной зоны по улице Ленина — один из проектов программы «Комфортная городская среда». Она финансируется из федерального бюджета с 2018 года.
— К сожалению, за это время из 10 проектов этой программы департамент культуры, спорта и молодежной политики смог обустроить только три территории. Проект по реконструкции улицы Ленина может быть реализован по этой программе наряду с другими уже одобренными проектами общественных пространств – набережная Ини, Инюшенский бор, сквер Демакова и другие, — констатировала она.
Главный сотрудник НИЛ ИТТ СГУПС, доктор технических наук Валерий Хабаров представил вариант полного перекрытия улицы Ленина: от площади Ленина до улицы Урицкого, а также несколько вариантов перераспределения транспортных потоков.
А в ООО «ЛабГрад» (г. Санкт-Петербург) предложили отменить правый поворот с площади Ленина на Орджоникидзе, ликвидировать парковки по Вокзальной магистрали с формированием выделенных полос для общественного транспорта, а также пересмотреть места для размещения парковок автомобилей по «тихому центру».
Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, что правила благоустройства общественных пространств в Новосибирске необходимо актуализировать.
Фото: Infopro54, автор- Оксана Мочалова
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