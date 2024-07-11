Мэрия прокомментировала проект создания пешеходной улицы Ленина в Новосибирске

Вице-мэр – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Ксения Антонова прокомментировала итоги заседания комиссий Общественного экспертного совета, на котором обсуждалось создание пешеходной зоны на улице Ленина.

— Члены Общественного совета предложили интересные варианты проекта пешеходной улицы в нашем городе. Проект пешеходной улицы нужен для Новосибирска. Временное перекрытие ул. Ленина от площади до ул. Урицкого уже вводилось для проведения общегородских мероприятий. Такой опыт был, и он положительно воспринимался новосибирцами. Считаю, что проект нуждается в более детальной проработке, так как постоянное перекрытие движения на улице Ленина не стоит принимать без учета мнения людей. Кардинальные решения в данном случае не должны приводить к конфликтам среди жителей, — отметила она.

Ксения Антонова подчеркнула, что вопрос о запрете движения на улице Ленина нельзя рассматривать без проведения комплексного благоустройства самой улицы.

— Простой запрет на проезд машин — не делает улицу притягательным местом для встреч, прогулок и общения. Общественный совет это понимает, и предлагает одновременно с изменением движения решать вопросы с благоустройством улицы Ленина, парковкой на площади Ленина, организацией работы общественного транспорта, приведением в порядок остановок, — говорит вице-мэр.

По ее словам, комплексное благоустройство потребует существенных финансовых вложений. На сегодняшний день таких средств в бюджете города нет. Ксения Антонова напомнила, что создание транзитно-рекреационной зоны по улице Ленина — один из проектов программы «Комфортная городская среда». Она финансируется из федерального бюджета с 2018 года.

— К сожалению, за это время из 10 проектов этой программы департамент культуры, спорта и молодежной политики смог обустроить только три территории. Проект по реконструкции улицы Ленина может быть реализован по этой программе наряду с другими уже одобренными проектами общественных пространств – набережная Ини, Инюшенский бор, сквер Демакова и другие, — констатировала она.

Напомним, на совместном заседании комиссий по общественным пространствам и транспорту Общественного экспертного совета при мэре города Новосибирска по вопросам градостроительства было представлено несколько проектов пешеходной зоны улицы Ленина.

Главный сотрудник НИЛ ИТТ СГУПС, доктор технических наук Валерий Хабаров представил вариант полного перекрытия улицы Ленина: от площади Ленина до улицы Урицкого, а также несколько вариантов перераспределения транспортных потоков.

А в ООО «ЛабГрад» (г. Санкт-Петербург) предложили отменить правый поворот с площади Ленина на Орджоникидзе, ликвидировать парковки по Вокзальной магистрали с формированием выделенных полос для общественного транспорта, а также пересмотреть места для размещения парковок автомобилей по «тихому центру».

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, что правила благоустройства общественных пространств в Новосибирске необходимо актуализировать.