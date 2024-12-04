Мигрантке, закопавшей ребенка около крыльца, вынесли приговор в Новосибирске

В Новосибирске вынесли приговор гражданке Узбекистана Гулчирой Асановой, обвиняемой в истязании ребенка.

— Суд установил, что в период с июня по август 2021 года, в связи с нежеланием заниматься воспитанием и содержанием своей дочери в возрасте полутора лет, женщина систематически била ее по голове и лицу за непослушание, даже по малозначительному поводу, — говорится в сообщении Октябрьского районного суда.

В августе 2021 года девочка умерла. Её мать не стала обращаться в медицинское учреждение, а самостоятельно похоронила дочь.

Свою вину подсудимая не признала. Правоохранители требовали для обвиняемой 5 лет лишения свободы.

В последнем слове Асанова извинилась перед родителями и детьми, просила суд ее отпустить ради них.

Суд назначил женщине наказание в виде 4 лет лишения свободы. Ей зачли время нахождения под стражей.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что семья мигрантов похоронила годовалую дочь во дворе частного дома в Новосибирске. Жуткие кадры избиения ребенка разлетелись по соцсетям.