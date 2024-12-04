Новосибирские пловчихи выступят на чемпионате мира под нейтральным статусом

Пловцы сборной России получили нейтральный статус от World Aquatics, что позволит им принять участие в главном международном форуме сезона, который пройдет в 25-метровых бассейнах. В составе национальной команды будут выступать две новосибирские спортсменки – Арина Суркова и Дарья Трофимова.

В период с 21 по 26 ноября в Санкт-Петербурге состоялся чемпионат России по плаванию, где девушки успешно преодолели три дистанции. Арина Суркова завоевала золотые медали в заплывах на 50 метров вольным стилем, 50 метров баттерфляем и 100 метров баттерфляем. Дарья Трофимова, в свою очередь, финишировала второй на дистанциях 50, 100 и 200 метров вольным стилем, трижды уступив лишь сотые доли секунды на финише.

Сейчас сибирячки активно готовятся к предстоящим международным соревнованиям. Как сообщает Министерство спорта Новосибирской области, после Олимпийских игр 2021 года Суркова не принимала участие в крупных международных турнирах.

Трофимова, которая в 2021 году завоевала четыре золотые медали на первенстве Европы, также не принимала участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации водных видов спорта World Aquatics.

Чемпионат мира по плаванию пройдет в Будапеште с 10 по 15 декабря.

Ранее редакция сообщала о том, что в чемпионате мира по бильярду в Новосибирске участвовали спортсмены из 21 страны. Дебютировали игроки из Южно-Африканской Республики и Мьянмы.