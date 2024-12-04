В мэрии Новосибирска объяснили появление силовиков в гимназии в центре города

4 декабря в аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) поступило сообщение об угрозе террористического характера в общеобразовательной организации Новосибирска, говорится в сообщении мэрии. Судя по информации в соцсетях, речь идет о гимназии №9, расположенной на улице Линейная.

В мэрии города пояснили, что при поступлении таких сообщений проводятся регламентированные мероприятия. Здание гимназии обследуют специальные службы. Кроме того, устанавливаются отправители сообщения.

Напомним, около часа назад в соцсетях появились фото гимназии, где видно, что в образовательное учреждение заходят силовики. На фото также можно увидеть детей, которые закрылись в классах и баррикадируют двери. Судя по сообщениям в чатах, часть школьников отпустили домой.

По данным подписчика АСТ-54, один из учеников получил сообщение о предстоящем нападении на гимназию.

Ранее редакция сообщала о том, что агрессивных людей около школ Новосибирска будут выявлять с помощью нейросети. В нескольких школах города планировали запустить пилот по мониторингу поведения и наличия оружия у посетителей.