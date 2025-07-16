МВД предлагает изменить правила допуска праворульных автомобилей на дороги

МВД России предложило пересмотреть правила допуска на дороги машин с правым рулем. Это связано с рисками для безопасности, которые возникают при эксплуатации таких автомобилей. Предложение содержится в новом проекте «Стратегии повышения безопасности дорожного движения». Её цель — снижение смертности в ДТП в 1,5 раза к 2030 году и в 2 раза к 2036-му по сравнению с показателем 2023 года.

В документе отмечается рост числа праворульных автомобилей в России. Это приводит к увеличению аварийности с их участием. Например, в 2024 году более 10% ДТП в стране произошло с автомобилями с правым рулем. Уровень транспортного риска для таких машин более чем вдвое выше, чем для автомобилей с левым рулем (4,9 и 2,1 соответственно).

Напомним, на российском рынке автомобилей выявлено 11,2 тысячи машин с аварийным прошлым. На первом месте антирейтинга — Toyota. Проверки выявили 1081 ДТП с участием этой марки.

По данным аналитического агентства «Автостат», в июне 2025 года импорт праворульных автомобилей из Японии упал на 12% и составил 19 тысяч машин. В этом месяце Япония обеспечила 48% всех поставок подержанных автомобилей с правым рулем. Среди них самой популярной моделью стала Honda Freed, а в тройку лидеров также вошли Honda Fit и Toyota Corolla.

Ранее редакция сообщала о том, что средний возраст машин такси в Новосибирской области первысил 10 лет. Ситуация со старением автомобилей может усугубиться.