Пьяный новосибирец сбил пешехода и врезался в кафе на Красном проспекте

Центральный районный суд Новосибирска приговорил 32-летнего жителя Сибири к трём годам принудительных работ. В прошлом году, ночью 11 февраля он был за рулём «Фольксвагена-Туарега» в нетрезвом виде, сбил пешехода и врезался в кафе. В результате ДТП пострадал человек.

Как сообщили в прокуратуре региона, житель Сибири потерял контроль над автомобилем, выехал на проезжую часть Красного проспекта и продолжил движение по тротуару.

Мужчина был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, что привело к тяжкому вреду здоровью.

— Суд назначил виновному наказание в виде принудительных работ сроком на 3 года с удержанием 10% заработка в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года, — отметили в ведомстве.

Исковые требования потерпевшего были удовлетворены в полном объёме. Сумма компенсации составила 364 тысячи рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в ГАИ назвали самые «пьяные» районы Новосибирской области в Новый год. Больше всего случаев вождения в нетрезвом виде зафиксировано в нескольких районах.