Новосибирские пограничники задержали мошенницу, наживавшуюся на мигрантах

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области выявили и пресекли деятельность сибирячки, которая стремилась заработать на приезжающих в регион мигрантах.

Как было установлено, женщина занималась изготовлением и продажей поддельных сертификатов о владении русским языком, а также квитанций об оплате трудового патента и бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан.

Было зафиксировано более 50 эпизодов противоправной деятельности. В ходе обыска в автомобиле и квартире, задержанной были обнаружены и изъяты поддельные бланки документов, оргтехника и смартфоны.

— Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ. «Материалы уголовного дела переданы в Главное следственное управление ГУ МВД России по Новосибирской области для дальнейшего расследования, — уточняют в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

Напомним, осенью прошлого года в Новосибирске были задержаны шесть жителей города, которые подозреваются в организации незаконной миграции. Возраст задержанных от 20 до 54 лет. Члены криминальной группировки за вознаграждение помогали иностранным гражданам незаконно оформлять документы для урегулирования их правового статуса, сообщали в пресс-службе МВД по Новосибирской области. Злоумышленники заключали фиктивные трудовые договоры с клиентами, помогали получить сертификаты о владении русским языком, истории и основах законодательства России для предоставления в миграционные подразделения, хотя большинство иностранцев такими знаниями не обладало.

Кроме того, за первое полугодие 2024 года в ходе проверок в Новосибирске выявили около 600 мигрантов с фальшивыми документами о знании русского языка.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирскую область въехало более 400 тысяч иностранцев в 2024 году. В регионе выдано около 700 разрешений на временное проживание в России.