Более 5 тысяч мигрантов за неделю отправили из Новосибирской области

За прошедшую неделю Новосибирскую область покинули 5628 иностранных специалистов. Среди них было много нарушителей.

— Были проведены профилактические мероприятия по выявлению нарушения миграционного законодательства. На 12 проверенных объектах выявлено 140 нарушений. За эти нарушения 5 человек депортированы и 84 выдворены на родину, — доложил губернатору на оперативном совещании глава МВД по Новосибирской области Андрей Кульков.

Кульков также отметил, что за этот же период в сибирский мегаполис въехали 7 983 иностранцев — все они прошли границу.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске СК начал проверку после скандала с квартирой на Хилокской, в которой мигранты разводят тараканов. Устав бороться с беспределом иностранных специалистов и усатыми питомцами, жильцы многоэтажки запенили двери жуткой квартиры специальным гелем и оставили предупреждающее послание.

Скандал с «тараканьей фермой» докатился до центрального аппарата СК. Главный следователь России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку и потребовал доложить о ее результатах.