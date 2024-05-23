Мигрантов с автомоек на Жуковке поймали на воровстве электричества на 4 млн рублей

Масштабный рейд общественников из Русской народной дружины на известной во всем городе улице Жуковского, где процветает нелегальный бизнес мигрантов, не остался незамеченным. Следственный комитет нагрянул с проверкой в автомоечные комплексы. Нарушения долго искать не пришлось.

Следователь сразу заметил, что «питаются» автомойки с помощью воровства электроэнергии.

― Собственниками двух жилых домов были заключены договоры на электроснабжение с АО «РЭС». В ходе процессуальной проверки следователи СК совместно с сотрудниками ресурсоснабжающей организации провели осмотр автомоечных комплексов расположенных на территориях этих домовладений и установили факт хищения электроэнергии. Собственники жилья подключились к линии электропередач в обход измерительно-расчетных устройств, ― прокомментировали в СК по Новосибирской области.

По результатам проверки первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК возбуждены два уголовных дела по статье «Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана».

Удалось даже подсчитать предварительный ущерб, который подозреваемые причинили РЭС. Сумма составила около 4 млн рублей.

Но это далеко не весь список, так называемых, грехов.

Дружинники ранее уже ставили под вопрос легальность существующих автомоек. Вполне возможно, что этот бизнес официально никак не оформлен, и владельцы не платят налоги в бюджет области и города.

Кроме того, стоит обратить внимание на экологические нарушения. Здесь четко видно, что вода с химикатами утекает напрямую в городскую канализацию, никто не заботится о специальной системе фильтрации.

Общественники застали на автомойках и нарушителей миграционного законодательства, которые находятся на территории России нелегально и проживают прямо на рабочих местах.

— Они приезжают сюда незаконно, незаконно здесь живут, отправляют деньги, поддерживая экономику своих государств, при этом отравляя нашу экологию и убивая ее. По-хорошему, у иностранцев мысли не должно было возникнуть о том, чтобы сделать что-то незаконное на территории России. А у них в голове заложено, что творить здесь можно все, что угодно. Можно нарушать законы, можно не уважать русских людей и плевать на все, зарабатывать, кормить свою семью в своей стране. А еще и пользоваться социальными благами, которых мы добились, которые оплачивали наши предки оплачиваем мы. Все это образовалось не сегодня. Здесь дома построены и целые кварталы для незаконного проживания, для незаконной деятельности, для ухода от налогов. Здесь выстроена система. Этот анклав на другом от Хилокского треугольника конце города Новосибирска, — подвел итоги прошедшего рейда руководитель Русской народной дружины в Новосибирске Евгений.

Цепочка проверок контролирующих служб уже запущена. Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Новосибирской области.

Редакция будет следить за развитием событий.