В Новосибирске две пассажирки выпали из автомобиля на ходу

В микрорайоне Чистая Слобода из автомобиля Honda Odyssey, который двигался на высокой скорости, выпали две пассажирки. Видео с инцидентом появилось накануне в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

На кадрах видео, которое появилось в сети, видно, что спустя некоторое время на этом же участке дороги, водитель минивэна сбивает с ног мужчину.

После этого около авто начинается потасовка.

ГУ МВД России по Новосибирской области проводит проверку.

Ранее редакция сообщала, что компания на «Ниссане» влетела в припаркованный грузовик в Новосибирске.