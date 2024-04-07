В Новосибирске две пассажирки выпали из автомобиля на ходу

В микрорайоне Чистая Слобода из автомобиля Honda Odyssey, который двигался на высокой скорости, выпали две пассажирки. Видео с инцидентом появилось накануне в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
На кадрах видео, которое появилось в сети, видно, что спустя некоторое время на этом же участке дороги, водитель минивэна сбивает с ног мужчину.
После этого около авто начинается потасовка.
ГУ МВД России по Новосибирской области проводит проверку.
Ранее редакция сообщала, что компания на «Ниссане» влетела в припаркованный грузовик в Новосибирске.
Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»
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