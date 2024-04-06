Почти 4 миллиона выиграл в лотерею житель Новосибирска

Еще один житель Новосибирска стал счастливым обладателем многомиллионного приза. О своем выигрыше в 3 897 912 рублей сибиряк узнал в начале апреля.

Организаторы не раскрывают имени новоиспеченного миллионера в целях его безопасности.

Стоит отметить, весна 2024 года стала довольно «урожайной» для сибиряков — это третий обладатель дорогого приза в регионе.

Ранее редакция сообщала о жителе Новосибирской области, выигравшем в лотерею 29 миллионов рублей. Счастливый билетик он купил за 100 рублей в мобильном приложении.