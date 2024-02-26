Мигранту, убившему 17-летнюю девушку, прокурор запросил 15,6 лет в Новосибирске

В Советском районном суде Новосибирска прошли прения сторон по уголовному делу об убийстве 17-летней девушки. С юной сибирячкой расправился гражданин Таджикистана, 28-летний Хушнуд Хамроев. Подсудимый выступил с последним словом, а гособвинитель запросил для него срок.

— В совокупности по нескольким уголовным статьям гособвинитель запросил для подсудимого 15 лет 6 месяцев лишения свободы, — сообщил Infopro54 источник в суде.

Напомним, история любви мигранта и русской школьницы закончилась трагедией 26 июля 2022 года. Бывший парень несовершеннолетней Даши расквитался с ней прямо на улице, на глазах у свидетелей в микрорайоне Нижняя Ельцовка. Поводом для убийства стала банальная ревность и отказ девушки продолжить отношения.

В отношении Хушнуда Хамроева было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям уголовного кодекса. Его обвиняют в угрозах убийством, истязании, половой близости с несовершеннолетней девочкой и убийстве.

Следствие длилось почти два года, в течение которых таджик всячески пытался обелить себя и выйти на свободу. Родные погибшей Даши рассчитывают, что изверг больше никогда не выйдет на свободу и не причинит никому горя и зла.

О том, как развивались события в паре и почему для одной закончилась смертью, а для другого судом, читайте в материале Infopro54.