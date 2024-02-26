Обвиняемому в педофилии мужчине продлили срок в СИЗО Новосибирска

Октябрьский районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей 46-летнему мужчине, которого обвиняют в насилии над маленькой девочкой.

— Суд удовлетворил ходатайство следователя в отношении обвиняемого по статье «Насильственные действия сексуального характера» о продлении ему срока содержания под стражей до 26 апреля 2024 года, — сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Инцидент произошел в районе Ключ-Камышенского плато 26 декабря 2023 года. Обвиняемый совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки и скрылся с места преступления.

Видео, как мужчина в черной куртке и серой шапке едет в автобусе, а потом идет за руку с девочкой в розовой куртке, попало в социальные сети. На кадрах видно, что ребенок не сопротивляется.

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