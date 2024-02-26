Freedom летом начнет формировать пул арендаторов

По данным аналитиков консалтинговой компании NF Group, в 2024 году в России анонсирована сдача 24 торговых центров на 562 тысячи кв.м. Один из них расположен в Новосибирске — это Freedom. По информации NF Group, общая площадь ТЦ составит 46 080 кв.м, арнедопригодная — 36 000 кв.м.

Коммерческий директор Freedom Вячеслав Мельников пояснил Infopro54, что это не совсем верная информация. Он напомнил, что компания строит в Новосибирске мультифункциональный комплекс, в котором будут двухэтажный термальный комплекс, торговый центр, гостиницы, 4-этажная подземная парковка, улица баров и ресторанов, апартаменты и офисные помещения.

— Проект строится двумя очередями, первая будет сдана в конце 2024 года, вторая — в конце 2026-го. Общая площадь комплекса — 188 тысяч кв.м, 15 тысяч из которых займет торговый центр. В настоящий момент построены 13 из 18 этажей первой башни, — говорит Мельников.

Собеседник редакции подчеркнул, что инвестор принял решение не продавать коммерческие площади.

— Их заполнение происходит следующим образом: сейчас мы находимся на этапе сбора предложений от потенциальных арендаторов, поэтому пока не можем раскрывать подробности. С лета этого года будем отбирать из общего пула те компании, которые наиболее соответствуют идеологии, концепции и ценностям проекта, — говорит Вячеслав Мельников.

Напомним, в октябре 2023 года Сбербанк открыл кредитную линию на 12 млрд рублей в рамках проектного финансирования для строительства многофункционального комплекса в Новосибирске.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске планирует создать термальный комплекс «Термолэнд» (Termoland) московская группа «Основа». В других городах России компания открывает комплексы в торговых центрах. Где объект откроется в Новосибирске — неизвестно. В компании Freedom редакции отказались комментировать, может ли «Термолэнд» войти в число их арендаторов.