Рекламодателям

«Обещал вырезать всю семью»: трагедией закончилась любовь мигранта и школьницы в Новосибирске

  • 13/02/2024, 17:53
Автор:
Трагедией закончилась любовь мигранта и школьницы в Новосибирске
28-летнему таджику грозит пожизненный срок за убийство 17-летней девушки.

В Советском районном суде Новосибирска в ближайшие дни вынесут приговор 28-летнему Хушнуду Хамроеву, который жестоко расправился со своей русской возлюбленной. Поводом для убийства стала банальная ревность и отказ девушки продолжить отношения. С беззащитной жертвой таджик расквитался прямо на улице, на глазах у свидетелей. Не смотря на всю очевидность совершенного преступления, следствие длилось почти два года. Иностранец всячески пытался обелить себя и выйти на свободу. Подробности этой любовно-криминальной драмы узнал журналист Infopro54.

Несмышленый подросток и взрослый мужчина

История, которая закончилась трагедией, началась еще в конце 2020 года, когда мигрант познакомился с девятиклассницей Дашей*. Ей было тогда всего 15, ему уже ― 25 лет. Оба проживали по соседству в Нижней Ельцовке на улице Лесосечной. За спиной у Хамроева тяжелые отношения с бывшей девушкой и тюремный срок. Но ни разница в возрасте, не тяжелое прошлое не смущали девочку-подростка. Она по уши влюбилась в симпатичного парня с восточной внешностью.

Сначала молодые люди просто встречались, болтали по пустякам, шутили. Через пару месяцев у них начались взрослые отношения.

О своих переменах в жизни школьница рассказывала лучшей подруге Софье. Девочки приходились друг другу сводными сестрами и были очень близки. Даша нежно называла своего возлюбленного на русский манер ―Ромой, однако, обмолвилась, что он не славянин. Через пару месяцев об отношениях школьницы со взрослым мужчиной узнала ее мать. Женщина была в шоке и, конечно, не одобрила выбор дочери. На та и слушать ничего не хотела.

Отношения у пары развивались стремительно. Спустя два месяца школьница похвасталась подруге, что стала женщиной. Правда при этом призналась, что близости совсем не хотела, однако, возлюбленный был очень настойчив и буквально взял ее силой. Когда Дарья представила Хамроева своим подругам, те отметили странность в поведении ухажера.

— Вот он сразу не понравился, неприятный тип. Взгляд у него такой тяжелый и злой. Он грубо подкалывал Дашу, называл дурой, мог при всех дать леща, — рассказали Infopro54 приятельницы погибшей девочки.

«Обещал вырезать всю семью»: трагедией закончилась любовь мигранта и школьницы в Новосибирске

По мере того, как развивались отношения между мужчиной и девочкой, в компании стали замечать изменения в поведении некогда веселой и жизнерадостной Даши.

— Она стала на себя не похожа, напуганная какая-то, беспокойная, практически перестала шутить и смеяться, избегала компании знакомых парней. Иногда даже не здоровалась с ними, — рассказывают сибирячки.

Позже Соня заметила на теле подруги синяки и кровоподтеки. На вопрос, откуда это, Даша ответила: «Рома приревновал».

Девочка рассказала, что побои стали системой в их паре. Хамроев выпивал каждый вечер после работы. А когда алкоголь попадал ему в рот, у него «сносило крышу». Он начинал скандалить, угрожать, бить. Наносил удары со всей силы по телу, голове, ногам и рукам, пинал, пока не устанет, душил. Лицо не трогал, чтобы не оставлять следов.

— Даша говорила, что знала, когда он будет избивать. Перед этим Хамроев закрывал две входных двери, чтобы крики не слышали соседи, и начинал экзекуцию, — вспоминает одна из подруг Дарьи.

Любовь сквозь боль

О том, что Даша подвергается пыткам, ее мать узнала осенью 2021 года. Женщина увидела на шее дочери синяк. Сначала Даша соврала, что это якобы засос, но потом все же призналась. Она рассказала о регулярных избиениях в квартире своего парня и показала следы его ревности на своем теле, а еще ― постоянных угрозах убийства с его стороны.

— Говорил ей: «Я тебя убью, твоя мамаша не успеет добежать». Грозил всю нашу семью «вырезать», — вспоминает женщина из рассказа дочери.

Мать на эмоциях и с желанием защитить ребенка, написала заявление в полицию. Его приняли, однако дело не возбудили.

Потом были еще обращения в дежурную часть и письменные мольбы защитить их семью от агрессивного таджика. Но полицейские не увидели в его угрозах ничего страшного. Трижды МВД отказалось возбуждать уголовные дела.

По словам женщины, у мигранта была нездоровая ревность ее дочери к «каждому столбу». Полицейским она искренне рассказывала обо всех тревожных сигналах. Например, был случай, когда Дарья была на приеме у стоматолога, вместе с ней в больницу пришел Хамроев. Девочка плохо себя чувствовала и хотела присесть на стул. На соседнем стуле сидел пациент-мужчина. Ухажера это взбесило и свой гнев он выместил на девочке, как только захлопнулась дверь в его квартире.

«Обещал вырезать всю семью»: трагедией закончилась любовь мигранта и школьницы в Новосибирске

Мигрант ревновал Дашу к прохожим, к подругам, к одноклассникам. По словам последних, он названивал по видеосвязи ей прямо во время уроков, кричал на нее, требовал показывать всех, кто находится рядом, следил, чтобы ни одного представителя сильного пола близко даже не было. За каждую провинность школьницу ждало наказание.

Со временем пытки стали более изощренными: Хамроев связывал руки жертве и заклеивал ей рот скотчем, чтобы жильцы многоквартирника не услышали истошные вопли и не вызвали полицию.

После очередного такого «побоища» школьница оказалась в больнице. Во время приступа ревности изверг пнул девочку в живот с такой силой, что у нее началось внутреннее кровотечение. Когда жертва потеряла сознание, Хамроев позвонил ее матери.

Прибежав в квартиру, женщина тут же вызвала скорую. Девочку срочно прооперировали, а мать снова написала заявление на ее ухажера.

Меньше, чем через неделю после выписки, Даша опять оказалась в квартире Хамроева. Как девочка рассказывала подругам, она очень любит «Рому», прощает ему все и надеется, что он изменится. Да только чуда все никак не происходило.

Примерно через месяц, устав от постоянных побоев и издевательств, Даша решила поставить точку в этих нездоровых отношениях, о чем сообщила своему Ромео.

«Ты принадлежишь только мне»

Попытка закончить эти токсичные отношения раззадорила Хамроева: он начал преследовать девушку, угрожать ей и ее матери расправой. Знакомым он так и говорил, что не даст жизни Дарье, потому что она принадлежит только ему.

В тот роковой вечер, 26 июля 2022 года, Даша вместе со своей сестрой-подругой вышла прогуляться по микрорайону. Хамроев подошел к девушкам, когда они сидели в беседке возле магазина «Магнит». По традиции, он был пьян, а в руках бутылка с крепким пивом.

Мужчина начал уговаривать бывшую поговорить с ним, простить и вернуть все обратно. Дарья была непреклонна и решительно ответила отказом. Хамроев не отставал и продолжал свою песню про вечную любовь. На часах было почти 10 вечера, когда Соне позвонила мать и просила срочно идти домой. Девушка ушла, а Даша продолжила отбиваться от настойчивого бывшего. Если бы она знала, чем закончится вся эта история, то бежала бы с улицы со всех ног.

Буквально через 20 минут в соцсети попала видеозапись с регистратора автомобиля. На кадрах ― мужчина догоняет на дороге и убивает беззащитную девушку, а потом цинично скрывается с места преступления.

Жители микрорайона узнали в палаче Хамроева, а в его жертве ― юную Дарью.

Эксперты в морге, вытирая слезы, пересчитывали ножевые раны на теле девчонки. Их было не менее 17.  Выжить после такой атаки было просто невозможно.

Грозит пожизненное

После жестокой расправы мигрант догадался, что его теперь будут искать. Он попытался скрыться от следствия, но поднятые на уши полицейские задержали его в районе Хилокского рынка. Там же преступник хотел избавиться от ножа, выбросив его в мусорный бак.

Во время следствия Хамроев отрицал факты истязания и избиения Дарьи, но признался в ее убийстве. Правда сочинил для себя очень странное оправдание. Он объяснил, что из-за регулярных измен девушки пришел в ярость и был в состоянии аффекта.

― Эксперты опровергли его слова и предоставили заключение о полной вменяемости Хамроева на момент убийства, отметив, что у того эмоционально-неустойчивое расстройство личности и поведения, ― рассказал Infopro54 источник близкий к следствию.

Хамроев

В отношении Хушнуда Хамроева было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям уголовного кодекса. Его обвиняют в угрозах убийством, истязании, половой близости с несовершеннолетней девочкой и убийстве. Следователи выяснили, что мигрант ранее уже был судим за угрозу убийством и причинение вреда здоровью. Тогда, как и в этот раз, в ход пошел нож.

Без наказания не остались и сотрудники отдела полиции, на чьей территории произошла эта драма. Прокурорская проверка выявила, что полицейские не проводили профилактическую работу с Хамроевым, который был ранее судим и склонен к совершению преступлений. Шестерым правоохранителям объявили выговор.

Почти год дело Хамроева находится на рассмотрении в Советском районном суде. В ближайшее время пройдут прения сторон, выслушают последнее слово подсудимого и вынесут приговор.

Родственники Дарьи рассчитывают, что этот изверг больше никогда не выйдет на свободу и не причинит никому горя и зла.

*Имя девушки изменено.

Фото: соцсети, Управление судебного департамента Новосибирской области.

442

Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : убийство суд Мигрант


Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aA3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aETЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZvqЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3a1DЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZhiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

1800 дронов и бороскопов передали на СВО сибирские таможенники
13/02/24 13:40
Андрей Травников вручил участникам специальной военной операции удостоверения «Ветеран боевых действий»
9/02/24 19:10
174 родственника погибших в СВО, получили компенсацию на погребение в Новосибирске
30/01/24 17:25

Приговоры за контрабанду леса в Сибири слишком мягкие

Таможенники настаивают на активизации работы по декриминализации лесной отрасли в регионах округа.
Читать далее >>

Мошенники научились подделывать документы об уплате утилизационного сбора в Сибири

За 2023 год в Сибири оформлено более 12 тысяч ордеров по утилизационному сбору на машины.
Читать далее >>

Игрушку, обучающую детей порядку и семейным ценностям, разработали в Новосибирске

Система сделана на базе инструмента для складывания рубашек в магазинах.
Читать далее >>

Новосибирский застройщик побил рекорд по скорости строительства жилья

Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
Читать далее >>

Автосервисам придется самим подгонять детали для китайских машин в Новосибирске

Из-за старения автопарка ремонты автомобилей в 2024 году будут усложняться, а спрос на машины с пробегом может упасть.
Читать далее >>

Актуальный разговор

«Победить агрессию может школа»: как уменьшить количество драк среди подростков в Новосибирске

«Победить агрессию может школа»: как уменьшить количество драк среди подростков в Новосибирске

Психолог Даная Панова рассказала, как популярный сериал влияет на школьников.
Все материалы
Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Стало известно, кто в Новосибирске может зарабатывать от 150 тыс. рублей в месяц
13/02/24 18:16
Общество
Участники СиббиоНОЦ заплатили 2 млрд рублей налогов в Новосибирске
13/02/24 18:01
Бизнес Наука Технологии
«Обещал вырезать всю семью»: трагедией закончилась любовь мигранта и школьницы в Новосибирске
13/02/24 17:53
Общество Право&Порядок
Филиал Главгосэкспертизы откроется в Новосибирске
13/02/24 17:30
Бизнес Власть Недвижимость
Мужчину с рогами задержали в аэропорту Новосибирска
13/02/24 17:23
Право&Порядок
СК проверит школьников, слепивших снежный фаллос у Мемориала Славы в Сибири
13/02/24 16:46
Общество Происшествия
Куда вложить деньги в 2024 году
13/02/24 16:28
Рынки Финансы
Сильные метели и порывистый ветер: о надвигающейся непогоде предупредили жителей Новосибирска
13/02/24 15:55
Общество
Приговоры за контрабанду леса в Сибири слишком мягкие
13/02/24 15:29
Бизнес ВЭД Право&Порядок
Форум «Сибирская строительная неделя – 2024» начал работу в Новосибирской области
13/02/24 15:26
Власть
Мошенники научились подделывать документы об уплате утилизационного сбора в Сибири
13/02/24 14:42
ВЭД Право&Порядок Транспорт
В три раза вырос товарооборот регионов Сибири с Египтом и Арменией
13/02/24 14:30
Бизнес ВЭД Экономика
«Я почти полюбила себя жирную»: жительница Новосибирска публично похудела на 47 кг ради мужчины
13/02/24 14:02
Истории успеха Общество
1800 дронов и бороскопов передали на СВО сибирские таможенники
13/02/24 13:40
Власть
«Это лучший подарок»: новосибирец купил дорогое инвалидное кресло мальчику из Донецка
13/02/24 13:29
Общество
Долгострой на Добролюбова в Новосибирске стал жилым домом
13/02/24 13:01
Общество Право&Порядок
Более 200 новых соцобъектов получили жители региона благодаря нацпроектам
13/02/24 12:56
Власть
«Собрал аптечку для террористов»: ФСБ задержала студента, который финансировал ИГИЛ* из Сибири
13/02/24 12:20
Происшествия
В муниципальные округа планируют преобразоваться три района Новосибирской области
13/02/24 11:30
Власть Политика
В Новосибирске состоится крупнейшее мероприятие для профессионалов индустрии чистоты
13/02/24 10:48
Бизнес
Популярное
Стало известно, где хотят жить россияне, когда выйдут на заслуженный отдых
13/02/24 14:10
Как мошенники обманывают жильцов при поверке счетчиков
13/02/24 11:35
Врач указал на основную ошибку, которую допускают люди при измерении давления
12/02/24 16:26
Кубанские разработчики создали программу для определения мошенников в мессенджерах
12/02/24 13:46
Как не ошибиться в выборе китайской машины
12/02/24 11:55
Аферисты придумали новую схему обмана
9/02/24 16:36
Новости компаний
Порядка 830 миллионов рублей вложило АО «РЭС» в ремонт электросетей Новосибирской области в 2023 году
13/02/24 11:43
Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в конференции «Культура эффективной благотворительности»
13/02/24 9:50
Банк Уралсиб возглавил рейтинг выгодных кредитов наличными
13/02/24 9:30
Банк Уралсиб улучшил условия программы «Уралсиб Бонус» для владельцев пакетов «Private»
12/02/24 11:15
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 самых выгодных кредитов под залог недвижимости
9/02/24 9:00
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 самых заметных банков в СМИ в 2023 году
8/02/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска