По программе долгосрочных сбережений можно в год получить от государства 36 тысяч рублей

Государственная программа долгосрочных сбережений (ПДС) граждан стартовала в России с 1 января 2024 года. На данный момент 16 НПФ из 37, работающих на рынке, имеют согласованные правила и могут привлекать сбережения граждан.

— Принятие закона о ПДС радикально меняет индустрию и дает ей шанс стать более видимой и значимый для россиян, — поясняет генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий.

Эксперт это объясняет целым рядом причин:

Согласно действующим условиям госпрограммы ПДС, человек может открыть в НПФ счет. в течение 3 лет перечислять на него от 2 до 36 тысяч рублей и такую же сумму ему перечислит на счет государство . Это актуально для граждан с зарплатой до 80 тысяч рублей в месяц. Для тех, кто получает в месяц от 80 до 150 тысяч рублей, доплата государства составит 1\2 от суммы до 36 тысяч рублей, от 150 тысяч — 1\4.

. Это актуально для граждан с зарплатой до 80 тысяч рублей в месяц. Для тех, кто получает в месяц от 80 до 150 тысяч рублей, доплата государства составит 1\2 от суммы до 36 тысяч рублей, от 150 тысяч — 1\4. Кроме того, участник ПДС с 2025 года получает право на налоговые льготы: до 400 тысяч рублей в рамках инвестиционного налогового вычета .

. Еще один бонус программы — возможность управления пенсионными накоплениями в случае неблагоприятной жизненной ситуации : смерти человека или лечения от серьезного заболевания.

: смерти человека или лечения от серьезного заболевания. На средства, размещенные в НПФ, начисляется инвестиционный доход .

. Взносы до 2.8 млн рублей, размещенные в НПФ, застрахованы в АСВ.

По словам Александра Зарецкого, участники рынка негосударственного пенсионного страхования уверены, что запуск программы также будет стимулировать перевод накопительной части пенсии из государственного пенсионного фонда в НПФ.

KPI программы долгосрочных сбережений, установленный на 2024 год президентом РФ, составляет 250 млрд рублей. К 2026 году, средства привлеченные через ПДС, должны составлять 1% от ВВП страны.

Как отмечает старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский, эта задача вполне реализуема. Только в ПДС в НПФ Сбербанка с начала 2024 года вошли уже 280 тысяч граждан, зачисления составили около 6 млрд рублей. 2,5 млрд рублей в активы фонда граждане перечислили собственных средств (31 тысяча человек перевели персональные пенсионные накопления). В Новосибирской и Иркутской областях в программу ПДС с начала года вступили примерно по 4 тысячи граждан.

— Для всей индустрии НПФ под силу выполнить KPI, с учетом ПДС и перевода персональных пенсионных накоплений. Если динамика, которую мы видели в первом квартале 2024 года, будет сохраняться, то мы возьмем на себя большую часть этой цифры, — добавил Руслан Вестеровский. — В планах банка до конца года привлечь на ПДС около 800 тысяч клиентов и около 100 млрд рублей.

Средний взнос, которые сейчас делают граждане, открывая ПДС, составляет 8 тысяч рублей.

— В основном к ПДС подключаются граждане с относительно невысоким уровнем дохода, которые за счет программы стремятся увеличить свою пенсию. Однако, есть люди и из премиальных сегментов, но их, как правило, привлекает интересный налоговый вычет, — пояснил Александр Зарецкий. Эксперт также пояснили, что в планах НПФ — участников рынка — расширить использование средств ПДС:

для оплаты образования в российских вузах ,

, для покупки жилья ,

, при получении человеком инвалидности.

Продвигается идея по предоставлению налоговых льгот работодателям, которые софинансируют пенсионные программы сотрудников. Кроме того, эксперты рассказали, что если софинансирование будет эффективно работать три года, то участники рынка будут продвигать его пролонгацию. Как пояснил Руслан Вестеровский, соответствующие документы уже направлены на рассмотрение в Госдуму и Минфина РФ.

Участники пресс-конференции предложили также проработать возможность использования средств ПДС для реабилитации инвалидов и участников СВО.

Также в планах НПФ активно работать с корпоративными клиентами и вовлекать в программу ПДС их сотрудников.

— Для многих компаний не только крупного, но и среднего бизнеса программа долгосрочных сбережений может быть интересна, как часть соцпакета и инструмент удержания сотрудников, — уверен Руслан Вестеровский.

При реализации названных решений, по мнению эксперта, вполне достижима и цель по росту ПДС до 1% от ВВП. Кроме того, за счет реализации ПДС участники рынка надеются привлечь к рынку НПФ внимание «молчунов» — это около 12.5 млн человек.

Активы НПФ Сбербанка на начало 2023 года составляли 890 млрд рублей, план на 2024 год — 1 трлн рублей. Фонд управляет накоплениями 8.5 млн граждан. Пенсионные выплаты из НПФ по итогам 2023 года регулярно получали около 50 тысяч пенсионеров (+23% к 2022 году). Общий объем выплат по пенсионным накоплениям составил более 10 млрд рублей. Доступ к управлению пенсионными накоплениями, сформированными в системе обязательного пенсионного страхования, граждане получают по старым правилам: при достижении женщинами возраста 55, мужчинами — 60 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 апреля пенсия проиндексируется у 80 тысяч жителей Новосибирской области.