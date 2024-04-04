Туристская инфраструктура в Сибири не приспособлена для отдыха с детьми

Тренды туристической отрасли

Российский туризм меняется. От выездного он перешел к внутреннему. В 2023 году турпоток в Сибири составил более 11 миллионов человек. Отельеры Сибирского федерального округа разместили более 6 миллионов человек. Такие данные были озвучены на пленарном заседании форума «Дикоросы».

Россияне стали чаще путешествовать семьями. Согласно статистике туроператоров, около 40% туристов в стране — семейные пары, 35% — семьи с детьми.

Цифровизация. В 2023 году начала действовать система электронных путевок. Каждый человек, путешествующий за пределами страны, вносится в систему электронных путевок. Предполагается, что с сентября 2024 года система заработает в части внутрироссийского туризма.

Появление новых направлений отдыха — глэмпинги, кемпинги и прочее. По всей России реализуется множество проектов при поддержке государства. Необходимо создавать уровень комфорта, свойственный для четырех-, пятизвездочных гостиниц.

Ускорение процессов. Для туристов важно в 2-3 клика заказать еду, получить какие-то товары и многое другое. Необходимо транслировать это на сферу туризма: быстро заказать путешествие, например.

Рост персонализации. В выигрышном положении окажутся те участники рынка, которые делают акцент на уникальные предложения и персонализированный подход.

Заместитель генерального директора туроператора Fun&Sun Александр Сирченко выделил основные тренды, актуальные для туристического бизнеса сегодня:

О том, что туроператоры в регионах сегодня стараются создавать не универсальный продукт, а предложения для разных категорий: отдельно для молодежи, для старшего поколения и т.д. говорит и советник президента Российского союза туриндустрии Дмитрий Манин.

— Регионы конкурируют между собой за туриста, и бизнес это безусловно отличает. Раньше у нас были безусловные лидеры по турпотоку, сейчас — каждый регион предлагает свои собственные возможности. Приезжаешь куда-либо и понимаешь, что даже двух-трёх дней мало, чтоб посмотреть основное: нужна минимум неделя. Ты видишь, что развиваются туристические бренды в каждом регионе, развивается событийная составляющая, — отметил он.

Проблемы и перспективы отрасли

Александр Сирченко уверен, что одними из основных сдерживающих факторов для туристической отрасли сегодня являются отсутствие нормальной инфраструктуры и высокая стоимость перевозки.

— Мы не один раз уже обращались к Минэкономразвитию о том, что нельзя отменять меры государственной поддержки, которые стимулировали спрос. Не надо стимулировать спрос в такие регионы перенасыщенные, как Сочи, Москва, Санкт-Петербург и еще порядка десяти регионов и отменять поддержку стимулирования спроса в регионы, которые потенциально недогружены сейчас, — говорит эксперт.

Он уверен, что в сегодня необходимо формировать новые предпочтения россиян в целом и сибиряков, в частности, в отдыхе.

— Каждый регион Российской Федерации уникален по-своему. Осталось четыре региона, в которых я не был. И могу с уверенностью сказать про те регионы, где я был, что надо показать красоты этих регионов. Необходимо создать стимул у туристов путешествовать, в том числе мерами государственной поддержки, — говорит Александр Сирченко.

Эксперт уверен, что сегодня очень важно уделять большое внимание обучению гидов. Причем, гидов для семейных туристов. По его словам, подход, который действовал раньше (один гид, который работает со всеми группами), сегодня не работает.

Участники пленарного заседания отметили, что пока в России организация отдыха для семей с детьми находится на низком уровне.

—Инфраструктура для отдыха с детьми у нас, не только с двумя, тремя и более, но даже с одним ребенком — не приспособлена. С точки зрения городского туризма этот аспект рассматривался достаточно слабо, только по тем направлениям, где есть активный туризм или развиты каникулярные поездки, — говорит вице-президент Федерации Рестораторов и Отельеров России (ФРиО) Вадим Прасов.

Эксперт считает, что на рынке туриндустрии России острый дефицит качественных и современных отелей.

— У нас разговор ведется деликатно о том, что надо строить доступные отели. Я не люблю слово «доступные». Я люблю слово «комфортные». Знаете, что у нас получается? У нас 3-4-5 есть, а 1-2 нет, и 55% номерного фонда в категории «без звезд». Это вообще, что такое категория «без звезд»? Это для кого? Вы как потребитель понимаете, что это? Что вас там ждет? Я, например, не понимаю. И, на мой взгляд, нужна хорошая правильная реабилитация и одной звезды, и двух, и трех, чтобы потребитель понимал, что это, на какой бюджет, на какую целевую аудиторию это рассчитано, — говорит Вадим Прасов.

По его словам, в туристической отрасли необходимо пересматривать «нормы в сторону здравого смысла и создавать условия, которые позволят родителям ехать на отдых с детьми».

— В каком количестве объектов у нас есть вау-эффекты? Когда у вас в номере стоит, не знаю, вигвам какой-нибудь. Когда детская игровая комната, это не просто какое-то пространство, в котором кто-то решил, что будут существовать дети от 3 лет до 16. Вот у меня дети в разных возрастах, да им в принципе неинтересно друг с другом. Соответственно, развлечения должны быть для разных возрастов сделаны. Но в этом должна быть адекватность, — уверен он.

— Дефицит персонала у многих объектов по 20, 30, 40% от штатной численности. И эту проблему просто так не решить. Сейчас произошло одно очень печальное событие, и говорят нам не нужны мигранты. Ну хорошо, пусть они будут не из ближнего, пусть будут из дальнего зарубежья — из Бангладеша, из Индии. Но вопрос в том, что мы одни не вывезем. При этом, безусловно, надо менять налоговую составляющую. То есть, если мы смотрим на то, что у нас налогообложение гостиничного бизнеса, вообще туризм, в принципе, сходно металлообработке, допустим, лесной промышленности, ребята, у нас бизнес другой, — констатирует он.

Еще одной проблемой туристической отрасли сегодня, по мнению Вадима Прасова, является нехватка кадров.

Эксперт подчеркнул, что в России огромный потенциал, но для того, чтобы заинтересовать россиян, которые начали ездить по стране, необходимо повышать уровень сервиса и качества.

— Нам нужно, чтобы гости хотели возвращаться, чтобы они хотели ехать по родной стране. И так, чтобы они гордились туризмом в родной стране, потому что тогда у нас помимо внутреннего обязательно будет въездной туризм, — резюмировал Вадим Прасов.

Ранее редакция сообщала, что три туристических проекта Новосибирской области получат льготные кредиты.