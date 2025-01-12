Депутаты Госдумы предложили разделить пенсионные баллы при разводе супругов

В Госдуме РФ разрабатывается законопроект, согласно которому при разводе супругов с общими детьми пенсионные баллы, заработанные за период, когда один из родителей находился в отпуске по уходу за ребёнком, а другой в это время работал, можно будет поделить поровну. По ныне действующему закону, во время декретного отпуска работнику начисляется меньший пенсионный коэффициент.

— Смысл законопроекта в том, что если в случае, семья с ребёнком решает развестись, то пенсионные баллы также можно было бы поделить между родителями: сложить мамины плюс папины и разделить на два, — пояснила РИА Новости первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

При этом депутат отметила, что воспитание ребенка — серьёзная работа, а значит разделение пенсионных баллов при разводе будет справедливо.

Напомним, С 2025 года федеральные власти внедрили новый метод расчёта пенсий: теперь их индексация осуществляется с учётом уровня инфляции за предыдущий год. Однако, если инфляция в текущем году превышает ожидаемые показатели, предусмотрена дополнительная корректировка выплат.

По информации Минтруда, дополнительное повышение пенсий запланировано на февраль. Это необходимо для приведения выплат в соответствие с реальным уровнем инфляции. Предварительные расчеты показывают, что прибавка составит примерно 500 рублей.

Стоит отметить, что в следующем году в России запланировано два повышения пенсий: на 4,5% с 1 февраля и на 5,5% с 1 апреля. В 2027 году также предусмотрены две индексации: на 4% с 1 февраля и на 4,1% с 1 апреля.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году никто не сможет выйти на пенсию по возрасту. Только в 2026 году пенсию начислят женщинам 1967 года рождения (59 лет) и мужчинам 1962 года рождения (64 года). Дело в том, что пенсионный возраст, начиная с 2023 года, увеличивается на один год раз в два года. Ранее же он возрастал на шесть месяцев раз в год.