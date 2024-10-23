Бастрыкин взял на контроль дело об избиении лопатами жителей Новосибирска

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался происшествием в Ленинском районе Новосибирска. Он взял дело на личный контроль.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
— Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении СК России.
Конфликт между иностранными гражданами и местными жителями произошла 22 октября. Нападавшими оказались дорожные рабочие, которые были вооружены лопатами и ломами.
Видео происшествия было опубликовано в группе «Горский микрорайон Новосибирск».
Как было отмечено в комментариях, у одного из мужчин после инцидента проявились симптомы сотрясения мозга.
Ранее редакция сообщала о том, что на хостел с алкашами и тараканами пожаловались жильцы высотки в Новосибирске.
Источник фото: официальный сайт Следственного комитета России
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru