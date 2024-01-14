Мигранты угрожают расправой русской семье в Новосибирске

В Новосибирске русская семья получает угрозы расправы от мигрантов из Таджикистана, открывших по соседству нелегальную шиномонтажную мастерскую.

Николай и Яна Лахыдановы уже несколько лет живут в частном доме и до недавнего времени наслаждались тишиной и покоем частного сектора. Однако идиллия сибиряков превратилась в ад после открытия шиномонтажки: гремящая на всю улицу музыка, шумные клиенты, мусор, который они оставляют после себя и прочие сопутствующие «прелести».

Одним из неприятных моментов стали постоянное скопление машин возле дома Лахыдановых и ежедневные дорожные пробки на улице, где живет семья.

— Дошло до того, что мне говорят: «Становись в очередь! это чтобы я до дома своего доехать мог!», — рассказал Николай в соцсетях.

Глава семьи попытался составить разговор с хозяином бизнеса, Абдурахимм Додобаевым, но конструктивного диалога не получилось, в ответ посыпались угрозы.

— Он мне сам лично угрожал, говорил: «Тебе капец!» Оскорбляли, жена его тоже выходит и начинает меня крыть трёхэтажным матом при своих же детях, — возмущается Николай.

Лахыдановы обращались с жалобами к участковому. Сельскую администрацию и в МЧС, однако, это не принесло никаких результатов.

— В Росреестре выписали предписание на устранение нарушений в течении полугода, но всё бесполезно, нелегальная шиномонтажка продолжает работать, — добавил сибиряк.

После публикации в социальных сетях истории Николая и Яны, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий мигрантов.

— Новосибирскими следователями по данному факту проводится проверка по статьям «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Халатность». По результатам проверки будет возбуждено уголовное дело, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что русскую учительницу дети мигрантов закидали камнями в Новосибирске. Полиция и прокуратура заступилась за педагога. Иностранной семье дали три дня, чтобы покинуть Россию.