Схемы движения транспорта изменятся в трех районах Новосибирска

С понедельника, 15 января, изменятся схемы движения транспорта в Октябрьском, Кировском и Дзержинском районах Новосибирска. Одностороннее движение будет действовать на участке улицы Обской при движении от дома № 48/1 в сторону дома № 2 на Добролюбова.

Кроме этого, с 15 января общественному транспорту запрещено делать остановки на участках улиц: Трикотажной, Кошурникова и Учительской, а также на улице Королева вблизи дома № 8 в Дзержинском районе и на улице Сибиряков-Гвардейцев вблизи дома № 49а в Кировском районе города.

Об изменениях в дорожных схемах сообщили в мэрии Новосибирска.

— Меры приняты для организации эффективной уборки улично-дорожной сети, — пояснили в городской администрации.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура предложила мэрии ограничить движение большегрузов в Новосибирске.