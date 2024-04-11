Мигранты устроили незаконную торговлю фруктами возле ТЦ в центре Новосибирска

Жители Новосибирска пожаловались главе СК РФ Александру Бастрыкину на мигрантов, устроивших незаконную торговлю возле ТЦ «Юпитер» в центре Новосибирска.

— Здесь паркуется большое количество автомобилей, из которых осуществляется продажа овощей и фруктов, а часть машин используется как склады, что создает антисанитарные условия, — пояснили новосибирцы.

По словам сибиряков, неоднократные жалобы в уполномоченные органы результатов не принесли. Стихийные торговые точки продолжают функционировать и загрязнять территорию вокруг.

Следственный комитет Новосибирска начал проверку по жалобе жителей города.

— Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СК представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства, — пояснили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что мигранты устроили стихийную торговлю в «Хилокском треугольнике» Ленинского района Новосибирска. После визита прокуратуры от мэрии потребовали ликвидировать незаконно функционирующие ярмарки.