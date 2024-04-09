Хилокский треугольник с нелегальной торговлей ликвидируют в Новосибирске

В Новосибирске ликвидируют незаконные ярмарки в «Хилокском треугольнике». Такое решение было принято после визита с проверками прокуратуры совместно с Росреестром, Роспотребнадзором, МЧС, Минпромторгом и городскими властями.

— Были выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, выразившиеся в отсутствии пожарных сигнализаций, должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность.

Допущено хранение продукции с истекшим сроком годности, несоблюдение температурного режима, наличие запрещенной продукции, — сообщила старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Прокуратура потребовала от мэрии ликвидировать незаконно функционирующие ярмарки. Фактическое устранение нарушений поставлено на контроль в прокуратуре.

Ранее редакция сообщала о том, что Русская народная дружина с проверкой нагрянула в «Хилокский треугольник» на левобережье Новосибирска.

— Я называю это преступлением. Когда администрация выделяет место под ярмарку, согласно положениям в нормативной базе ярмарки, там бесплатно предоставляются места для торговли фермерской продукцией. Чтобы фермеры, огородники могли выставлять на продажу свою продукцию и все, что сами производят. А то, что происходит здесь, ярмарками не является. Сюда заходят иностранцы, либо выходцы из Средней Азии, получившие российское гражданство, и торгуют с грубым нарушением действующего законодательства РФ. Их деяния попадают под целый ряд статей, в том числе, подследственных прокуратуре, СК, МВД. Также есть и новосибирские чиновники ответственные за это безобразие, — пояснил Infopro54 руководитель РНД Евгений.

Общественники показали, что все торговые палатки и строения созданы незаконно и нарушают все мыслимые и немыслимые требования. Например, коммерсанты-нелегалы оот жилых домов пробросили к своим торговым хибарам электропровода. В палатках, где готовят еду, нет воды. В созданном мигрантами анклаве царит полная антисанитария. Творящийся там бардак активисты сняли на видео, чтобы это увидели власти и правоохранительные органы на федеральном уровне.