В Новосибирске уровень воды в реке Ельцовка-1 упал после очистки

Благодаря очистке оголовка реки Ельцовка-1 уровень воды упал на 40 сантиметров.

— Сообщение о заторе в русле Ельцовки-1, проходящей через весь Новосибирск, поступило вчера вечером. Спасатели МАСС среагировали моментально, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

С улицы Дениса Давыдова была вывезена гора мусора, препятствующая проходу воды. По сообщению мэрии, других заторов на реках и подтопленных территорий в городе нет. Сейчас городские службы начинают подготовку ко второй волне паводка. По прогнозам, она будет во второй декаде мая.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за паводка ухудшилась обстановка в Краснозерском и Болотнинском районах.