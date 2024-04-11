В Новосибирске уровень воды в реке Ельцовка-1 упал после очистки

Благодаря очистке оголовка реки Ельцовка-1 уровень воды упал на 40 сантиметров.
— Сообщение о заторе в русле Ельцовки-1, проходящей через весь Новосибирск, поступило вчера вечером. Спасатели МАСС среагировали моментально, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
С улицы Дениса Давыдова была вывезена гора мусора, препятствующая проходу воды. По сообщению мэрии, других заторов на реках и подтопленных территорий в городе нет. Сейчас городские службы начинают подготовку ко второй волне паводка. По прогнозам, она будет во второй декаде мая.
Ранее редакция сообщала о том, что из-за паводка ухудшилась обстановка в Краснозерском и Болотнинском районах.
Источник фото: Телеграм-канал Мэрии Новосибирска, автор: пресс-служба
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru