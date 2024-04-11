Проект набережной в Кировском районе имеет все шансы на воплощение

В Новосибирске продолжается голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» На 11 апреля уже проголосовали более ста тысяч человек. Самыми активными пока считаются жители левобережья.

― В Новосибирске каждый район выставил свой проект, сейчас по голосам лидирует проект набережной в Кировском районе, – сообщила начальник управления благоустройства министерства ЖКХ и энергетики региона Наталья Аббасова.

Набережная на улице Саввы Кожевникова в Северо-Чемском жилмассиве – это не просто историческое место, откуда начал появляться Новониколаевск, но и любимое пространство отдыха для жителей. Кировчане всегда стараются поддержать порядок на этой территории, проводят акции по избавлению от мусора. Уже сейчас здесь есть лестница для спуска к реке, асфальтированная дорожка для прогулок и небольшой причал для речного трамвая.

После победы в голосовании здесь станет еще краше.

― На территории смонтируют два игровых городка для детей разных возрастов. В верхней зоне появится парк с пешеходными маршрутами, местами для отдыха и спорта. Будут созданы смотровые площадки, велодорожка, площадка для выгула собак, спортивная зона. Пляжную зону проектировщики сохранили полностью, а в тихой зоне, среди деревьев, планируется создать экотропу, ― обещают в мэрии.

А еще проектом благоустройства предусмотрена двухуровневая рекреационная зона.

Депутат горсовета Дмитрий Асанцев призывает активно поддержать этот объект на голосовании.

Но до 30 апреля все еще может измениться. Ранее вперед вырывалась набережная на ОбьГЭС. Сейчас между двумя лидерами существует небольшой разрыв в тысячу голосов.

Для выбора понравившейся территории необходимо поставить галочку напротив желаемого объекта на портале 54.gorodsreda.ru.