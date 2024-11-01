Микро-иконы размером с полспички изготовил новосибирский Левша

Владимир Анискин, известен как сибирский Левша. Он создает уникальные миниатюрные иконы. Его работы настолько малы, что помещаются на половине спички.

31 октября 2024 года мастер поделился в социальных сетях своим новым творением — иконой размером всего 20 на 18 миллиметров.

— Я заметил, что зрителю именно иконы хочется видеть побольше, чтобы образ был сразу узнаваем. Плюс, такую большую икону уже можно даже разместить на стене храма, — поделился сибиряк.

Иконы написаны краской для офсетной печати, а для центральной части, одежд и фона художник использовал олово. По его словам, этот материал устойчив к окислению и напоминает серебро по цвету.

Художник также использовал золото и синтетические камни, такие как корунд, сапфир и цирконий, в своих произведениях. Некоторые из этих миниатюрных икон он планирует продать, а другие — подарить или выставить в рамках экспозиций.

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