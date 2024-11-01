«Всё было по обоюдному согласию»: за похищение возлюбленной к 5 годам колонии приговорили жителя Новосибирска

В Новосибирске огласили приговор Никите Маршалюку, похитившему и державшему взаперти свою бывшую девушку. Инцидент произошёл в 2021 году, когда пара в очередной раз рассталась, а мужчина попытался вразумить возлюбленную изощренным способом.

Со своим мучителем Надежда познакомилась на сайте знакомств в 2020 году. По словам девушки, все начиналось как в сказке: ухаживания, цветы, подарки. Конфетно-букетный период длился 3-4 месяца. Уже тогда сибирячка отметила чрезмерную заботу со стороны Никиты: он постоянно спрашивал, где она и с кем и требовал фотоотчёты. Спустя время заботливый принц превратился в жестокого монстра. Традиционно раз в месяц Надежду стали «украшать» синяки и ссадины, которыми её щедро одаривал Маршалюк.

— Агрессия у него была часто, но первое время удавалось решить все мирным путём. Он кричал, швырял предметы, бил меня по голове, но лицо не трогал, видимо, боялся, что останутся синяки. Потом клялся, что такого больше не повторится. Не смотря на побои, унижения и оскорбления, я любила этого человека и надеялась, что в один прекрасный момент, он поймёт меня, —рассказала сибирячка в эфире программы «За гранью» на телеканале НТВ.

Шло время, отношения в паре становились более напряжёнными и жёсткими. Периодически они расставались и вновь сходились.

В августе 2021 года после очередного расставания девушка переехала от любовника на съёмную квартиру. Отвергнутый кавалер решил вернуть девушку любыми путями и напросился к ней в гости, якобы поговорить и расставить все точки над i. Однако всё пошло не по плану — попытка восстановить любовные руины обернулась похищением и жестоким избиением избранницы.

— Установлено, что в ночь с 12-е на 13-е августа на Маршалюк и потерпевшая находились в квартире. Маршалюк принял решение, что в дальнейшем хочет совместного проживать с потерпевшей, поэтому и решил её похитить. Для этого он применил к женщине физическую силу и потребовал от потерпевшей проехать с ним в его квартиру. Используя подавленное состояние потерпевшей, усадил её в автомобиль, на котором они и приехали в квартиру мужчины, — сообщили в Ленинском районном суде Новосибирска.

Дом, в котором находится квартира Никиты, на тот момент только был сдан, и жильцов там была единицы. Затащив девушку в своё жилище, изверг продолжил экзекуции. Его не останавливал истерзанный вид возлюбленной, которая уже еле держалась на ногах. Хватая все, что попадается под руку, агрессор пускал в ход.

— Утюгом он бил меня по рукам и ногам, а деревянным табуретом по голове. В прихожей стояла лопата — ей он тоже меня ударил, — вспоминает пострадавшая.

Избиения продолжались четверо суток. Иногда садист давал своей жертве передышку — в эти короткие часы девушка готовила ему еду и ублажала в постели. По словам пострадавшей, она не оказывала сопротивление, когда Никита её насиловал, чтобы не разозлить его и не получить новую порцию тумаков.

— Потерпевшая предприняла попытку убежать из квартиры, открыла дверь и выбежала на лестничную площадку. Маршалюк догнал женщину в подъезде и применил к ней физическую силу с целью подавления сопротивления: ножом отрезал волосы потерпевшей и нанёс не менее одного удара ножом в область бедра, а также нанёс не менее 20 ударов руками по телу потерпевшей, — добавили в суде.

В какой-то момент садист потерял интерес к своей жертве — он отправил девушку в машину за сигаретами. Поняв, что это её единственный шанс на спасение, Надежда сбежала от изверга.

По факту похищения следователями было возбуждено уголовное дело. Однако до суда эта история дошла только спустя три года. Всё это время Никита находился на свободе и жил своей жизнью. Что примечательно, со своим мучителем Надежда продолжила встречаться и даже родила ему ребенка.

Приглашённый на ток-шоу Маршалюк категорично отрицал свою причастность к тому, в чём обвинила его бывшая. Он уверял, что никогда не поднимал руку на Надежду. Мол четверо суток возлюбленная находилась в его квартире по собственной воле, а секс у них был по обоюдному согласию.

— Был небольшой конфликт вот с веником. Мы повздорили, я кинул в неё веник, он случайно попал ей в глаз. Я очень за это переживал. Нож я в неё не втыкал. Мы разговаривали с ней, в это время я держал нож в руках. Она подскочила, но я вовремя успел убрать этот нож, однако, краем бедра она все же зацепила кончик ножа. Травмы у неё могли появиться откуда угодно. Потому что Надежда убежала куда-то в лес, заперев меня в квартире. Может там где-то упала и поранилась. Я её никогда не похищал, не удерживал и не насиловал — все происходило по обоюдному согласию. Уходила от меня она вполне в нормальном состоянии, — рассказал свою версию произошедшего кухонный боец.

В суде Никита Маршалюк так же настаивал на своей невиновности. Изучив все доказательства, выслушав доводы потерпевшей и свидетелей, суд вынес садисту обвинительный приговор.

— Маршалюк признан виновным в указанном преступлении. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — пояснили в суде.

До вступления приговора в законную силу осужденному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Из зала суда Никита вышел уже в стальных браслетах и в сопровождении конвоя.

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