Минцифры предлагает ежегодно повышать тарифы на связь

В проекте стратегии развития отрасли связи до 2035 года содержится предложение позволить операторам связи повышать тарифы ежегодно, в том числе выше уровня инфляции.

В Минцифры считают, что операторам необходимо модернизировать и развивать свои сети для предоставления «качественных и современных» услуг, поэтому им потребуется дополнительное финансирование капитальных затрат.

Однако в ведомстве уточняют, что операторы будут вправе повышать тарифы выше инфляции, если реинвестируют значительную часть прибыли в актуальные проекты, направленные на достижение целей стратегии.

Кроме того, согласно Стратегии, предлагается ввести категорию «доверенного телекоммуникационного оборудования», которое будет соответствовать установленным требованиям по безопасности информации.

При этом отмечается, что операторы связи смогут использовать и продукцию зарубежных производителей, если ее отнесут к «доверенному ТКО».

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