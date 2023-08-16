Новосибирцам, передавшим права на выплату по ОСАГО автоюристам, придет налог 13%

Российский Союз Автостраховщиков (РСА) составил список регионов-лидеров с максимальной долей накладных расходов в судебных выплатах по ОСАГО за период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года, где количество оплаченных решений за рассматриваемый период более 100. Новосибирск вошел в топ-5 рейтинга, оказавшись на четвертом месте: на каждый рубль страховой выплаты по ОСАГО по суду в регионе приходится 3,45 рубля штрафов, пеней и неустоек. Для сравнения, в среднем по России — 1,92 рубля, передает пресс-служба РСА.

Президент РСА Евгений Уфимцев констатировал, что показатель превышения накладных расходов в судебных выплатах над основной суммой страховой выплаты вновь показал свой рост, достигнув среднего по стране значения 1,92 рубля штрафов, пеней и неустоек на каждый рубль страховой выплаты по ОСАГО по суду. По итогам 2022 года он составлял 1,75 рубля, в 2021 году — 1,5.

— Динамика роста этого показателя вновь указывает на проблему со страховыми мошенниками и недобросовестными «автоюристами» на которую неоднократно обращали внимание РСА и страховое сообщество. Статистические данные РСА показывают, что на сегодняшний день почти все регионы страны имеют это показатель более единицы и более тридцати регионов имеют этот показатель выше 2, — комментирует Уфимцев. —Большая величина этого показателя, особенно такая, как у лидеров рэнкинга, может свидетельствовать об активности недобросовестных «автоюристов», злоупотребляющих правом.

— Однако, автовладельцам нужно быть внимательнее, так как штрафы, пени и неустойки подлежат обложению 13%-м налогом на доходы и автовладельцы, могут столкнуться с требованиями со стороны налоговой об уплате налогов с прибыли, полученной на самом деле «автоюристом», — предупредил Евгений Уфимцев.

Эксперт отмечает, что как правило, обычный автовладелец не имеет отношения к этим сверхдоходам, для него ДТП заканчивается подписанием с «автоюристом» договора цессии и получения от него денег.

По данным РСА, с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 год в Новосибирской области зарегистрировано 1848 оплаченных судебных решений. Всего по России количество выплат по суду в абсолютном выражении составило 65 620.

Ранее редакция рассказывала о том, что к осени в России могут появиться короткие полисы ОСАГО — от 1 дня.