С 16 по 18 августа в Новосибирске ожидается прохладная погода

На Новосибирск идут тучи с прохладой. Об этом говорит прогноз Gismeteo.

Сегодня, 16 августа, ожидается сильный дождь. Температура воздуха опустится до +12…+16 градусов. Скорость ветра составит до 10 м/с.

В четверг, 17 августа, осадки будут идти лишь утром, а в остальное время будет пасмурно. Температура воздуха будет до +19 градусов. Ветер стихнет до 7 м/с.

В пятницу, 18 августа, дожди прекратятся. Днём температура снова не превысит +19 градусов. Скорость ветра останется без изменений – до 7 м/с.

Напомним, что солнечную погоду в Новосибирске можно ждать только ближе к выходным. По данным «Яндекс-Погода», в выходные на этой неделе до +20 днём, ночью до +14.

Ранее редакция сообщала о том, что синоптики рассказали, какой будет погода в сентябре в Новосибирске.