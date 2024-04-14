Минэкономразвития рассматривает заявку Новосибирской области на создание ОЭЗ

Создание частной особой экономической зоны (ОЭЗ) запланировали под Новосибирском. По сообщению Корпорации развития Новосибирской области, заявка будет рассмотрена в Минэкономразвития России.

Зона должна появиться на стыке двух районов: Новосибирского и Коченевского. Общая площадь будет составлять более 400 га.

На данный момент известно, что в строительство инфраструктуры собирается вложиться управляющая компания — ООО «Северный парк развитие».

Также сообщается, что якорным резидентом объекта станет ТЛЦ «Сибирский», его территория войдет в преференциальную зону.

— По нашим расчетам, за 10 лет с 2024 по 2033 год отчисления резидентов в бюджеты всех уровней составят более 9 млрд рублей, порядка 3 млрд из них поступят в бюджет региона, — рассказал Александр Зырянов, генеральный директор Корпорации развития Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что глава Минэконома РФ Максим Решетников посетил Новосибирск.