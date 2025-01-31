Минфин не одобрил повышение лимитов выплат по ОСАГО

Министерство финансов не поддержало законопроект о повышении лимитов по ОСАГО. Однако в сообщении не уточняется, какие именно поправки предлагались. Ранее с предложением увеличить лимит страховых выплат по ОСАГО выступала ЛДПР.
Министерство финансов, комментируя законопроект, заявило, что увеличение лимитов по ОСАГО приведёт к повышению базовых ставок страховых тарифов на 10% для всех владельцев транспортных средств. По мнению ведомства, это может создать риск для платёжеспособности страховых компаний и снизить доступность ОСАГО.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске снизился территориальный коэффициент по ОСАГО. Предложение о снижении КТ было выдвинуто в сентябре 2024 года.
Источник фото: Infopro54 / Автор — Юлия Данилова
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