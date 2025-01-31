Минфин не одобрил повышение лимитов выплат по ОСАГО

Министерство финансов не поддержало законопроект о повышении лимитов по ОСАГО. Однако в сообщении не уточняется, какие именно поправки предлагались. Ранее с предложением увеличить лимит страховых выплат по ОСАГО выступала ЛДПР.

Внесенная фракцией инициатива предлагает увеличить выплаты в случае причинения вреда жизни и здоровью потерпевших с 500 тысяч до 650 тысяч рублей, а в случае причинения вреда имуществу — с 400 тысяч до 520 тысяч рублей.

По словам автора поправок, депутата Ярослава Нилова (ЛДПР), лимиты выплат не пересматривались уже десять лет, а за это время значительно выросли страховые тарифы, стоимость запчастей, восстановительного ремонта и медицинских услуг.

Проект был внесен на рассмотрение 20 января и в настоящее время направлен в комитет Государственной Думы по финансовому рынку для дальнейшего обсуждения.

Министерство финансов, комментируя законопроект, заявило, что увеличение лимитов по ОСАГО приведёт к повышению базовых ставок страховых тарифов на 10% для всех владельцев транспортных средств. По мнению ведомства, это может создать риск для платёжеспособности страховых компаний и снизить доступность ОСАГО.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске снизился территориальный коэффициент по ОСАГО. Предложение о снижении КТ было выдвинуто в сентябре 2024 года.