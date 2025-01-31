В Новосибирске пассажир украл спасательный жилет из самолета

Экипаж самолёта Boeing 737 авиакомпании «Алросы», выполнявшего рейс Талакан – Новосибирск (Толмачево), обнаружил пропажу одного спасательного жилета после завершения полёта. Инвентарь, который обычно находится под пассажирскими креслами, был пуст. Предполагается, что жилет забрал один из пассажиров.

Как рассказал Telegram-канал «AVIAINCIDENT», инцидент произошёл днём 30 января. Бортпроводники заметили пропажу во время послеполетного осмотра салона самолёта.

Этот инцидент вызвал большой интерес правоохранительных органов, и вскоре был установлен подозреваемый. Им оказался 58-летний житель Омска Роман Д., который возвращался с вахты и решил забрать с собой спасательное средство.

Мужчина признался в содеянном, и украденное имущество было возвращено на место. В настоящее время по данному факту проводится проверка, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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