Минфин США исключил из-под санкций против России телекоммуникационное и интернет-оборудование

По сообщению ТАСС, министерство финансов США исключило из-под введенных против России американским президентом Джо Байденом санкций телекоммуникационное оборудование и некоторые интернет-технологии.

В частности, разрешаются все операции, которые проходят в обычном порядке и нужны для получения или передачи телекоммуникаций с участием РФ, а также «экспорт или реэкспорт, продажа или поставка прямым или косвенным образом из США или американскими лицами, где бы они ни находились, в Российскую Федерацию услуг, программного обеспечения, аппаратных средств или технологий, связанных с общением через интернет, таким как обмен мгновенными сообщениями, видеоконференции, чат и электронная почта, социальные сети, обмен фотографиями, фильмами и документами, просмотр веб-страниц, ведение блогов, веб-хостинг и услуги по регистрации доменных имен, которые были запрещены положением о санкциях за вредоносную иностранную деятельность России».

Документ не позволяет «открытие или ведение корреспондентского счета или транзакционных счетов для или от имени» подпавших под санкции российских финансовых институтов, а также «любое списание средств с находящегося на балансе американского финансового учреждения счета ЦБ, Фонда национального благосостояния или Министерства финансов РФ».